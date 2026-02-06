Aknapesurobot RCW 4 Extra+ asendab suurte ja raskesti ligipääsetavate akende käsitsi puhastamist ning tagab selge vaate. Tänu võimsale vaakumtehnoloogiale garanteerib see kindla püsimise kõigil siledatel pindadel, sealhulgas peeglitel ja dušikabiinidel. Isegi raamita klaaspinnad puhastatakse kiiresti ja usaldusväärselt tänu süstemaatilisele navigeerimisele ja neljale sensorile, mis tuvastavad raami, objekte ja servi. Parimate tulemuste saavutamiseks niisutatakse mikrokiudlappi pidevalt ja täpselt puhastuslahusega kuue pumbaga töötava pihustusdüüsi abil. Otsene niisutamine hoiab ära piiskade tekkimise ja tuulega laialikandumise. Sõltuvalt määrdumisastmest saab valida nelja automaatse ja ühe manuaalse režiimi vahel, mida on mugav juhtida kaugjuhtimispuldiga. LED-signaalid ja häälväljund annavad täpset teavet seadme oleku kohta, näiteks kui pesuvahendi paak on tühi. Kaasasolev aknapuhastusvahend RM 503 eemaldab usaldusväärselt mustuse, kuivab triibuvabalt ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, tagades kauakestva puhtuse. Isegi voolukatkestuse korral püsib RCW 4 Extra+ tänu akuvarule ja turvaköiele klaasi küljes.