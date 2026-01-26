Kärcheri aurupesur SV 7 ühendab endas aurupesuri ja tolmuimeja eelised. SV 7 korjab üles maha kukkunud puru ning peseb ja kuivatab põranda vaid ühe liigutusega. Need muljetavaldavad multifunktsionaalsed masinad ja sobivad lisatarvikud võimaldavad kodu puhastada lihtsalt, mugavalt, kiiresti ja kemikaalideta.