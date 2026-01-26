Aurutolmuimeja SV 7
Aurupesu, mustuse imemine ja kuivatus – kõik ühe liigutusega. Aurupesur SV 7 on multifunktsionaalne ja maksimaalselt mugav.
Kärcheri aurupesur SV 7 ühendab endas aurupesuri ja tolmuimeja eelised. SV 7 korjab üles maha kukkunud puru ning peseb ja kuivatab põranda vaid ühe liigutusega. Need muljetavaldavad multifunktsionaalsed masinad ja sobivad lisatarvikud võimaldavad kodu puhastada lihtsalt, mugavalt, kiiresti ja kemikaalideta.
Omadused ja tulu
Kolm-ühes masinAurupesu, imemine ja kuivatamine ühe tõmbega.
Mitmeastmeline filtrisüsteemVesi, suurem mustus, vaht ja HEPA filtrid (EN 1822:1998) eemaldavad isegi kõige väiksemad mustuseosakesed.
Mugav põrandaotsikKiire ja lihtne vahetamine kõvadel põrandapindadel ja vaipadel kasutatava 3 erineva rakenduse vahel.
Lihtne kasutada
- Imemisvõimsust saab reguleerida käepidemelt ja aurujoa suurust seadmelt.
4-astmeline imemisvõimsuse reguleerimine
- Imemisvõimsust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
5-astmeline aurujoa suuruse reguleerimine
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Katkematu aur
- Paaki saab kiiresti ja lihtsasti täita, et tagada katkestamatu töö.
Juhtme integreeritud hoiustamiskoht
- Juhtme optimaalne hoiustamine seadme ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Lapsekindel ohutuslukk
- Lukustab aurufunktsiooni, et kaitsta seadet valesti kasutamise eest.
Lai kasutusvaldkond
- Multifunktsionaalne seade koos mitmete lisatarvikutega on ideaalne kodu kemikaalivabaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori maksimaalne võimsus (W)
|2200
|Veemaht (l)
|0,45
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 4
|Veefilter (l)
|1,2
|Vaakum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Kuumenemisaeg (min)
|5
|Paagi maht (l)
|0,5
|Auruväljund (g/min)
|80
|Kütteväljund (W)
|1100
|Pidev täitmisvõimalus
|Täiendav imemisvõimsus (l)
|0,6
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
- Põrandapuhastuskomplekt koos aurupuhastusfunktsiooniga: Kolm erinevat rakendust kõvadele ja vaipkattega põrandatele ja kaks 0,5 m pikkust auru-imemistoru
- Käsiotsik koos aurupuhastusfunktsiooniga: Saab kombineerida koos aknaotsikuga (väikese ja suurega), harja kinnituse või froteelapiga
- Aurupuhastuse detailotsik: Saab kombineerida koos pikenduse ja ümmarguste harjadega (4 erinevat värvi)
- Polstriotsik (väike ja suur)
- Pragude puhastamise otsik, mööblihari
- "FoamStop" vahutakisti
- Mõõtetops, puhastushari, lisatarvikute kott
- käepidemel (neljaastmeline)
- Puhastuslapp: 1 tk.
- Ümmarguste harjade komplekt
- aknaotsik, väike ja suur
- Auru- ja imemisfunktsiooniga toru: 2 tk., 0.5 m
- Käepidemega auru- ja imemisfunktsiooniga voolik
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (viieastmeline)
- Imemisvõimsuse reguleerimine: Triikimislaua kaabli pikkus
- 2 paagiga süsteem
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 1.75 m
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
