eco!ogic - kollane on uus roheline
Kärcher peab end turuliidriks, kes näitab eeskuju. Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse on kindlalt juurdunud meie ettevõtte mõtteviisi ja tegevustesse ning on väljendunud ettevõtte algatuses "eco!ogic". eco!ocic tootesarjas on Kärcher välja töötanud täiesti uue tootegeneratsiooni, mis muljetavaldavalt ühendab kõrgetasemelise tehnoloogia, väljapaistva võimsuse, kasutajasõbraliku käsitlemise ja keskkonnaga arvestamise. Tulemuseks on väga tõhusad ja loodusvarasid säilitavad kvaliteetsed seadmed, mis seavad uusi standardeid.
Meie eco!ogicu omadused
Ainulaadne müügiomadus ja -märgis töötati välja keskkonnasõbraliku tootena Home & Garden tootesarjas: kaubamärgi nimetusega eco!ogic. Ainult need tooted, mis saavutavad asjakohased kriteeriumid, märgistatakse kaubamärgi nimega ja eco-logoga. Vastama peab mitmesugustele "öko"-kriteeriumidele, millest igaühel on oma ikoon.
Säästke vett
Vastutustundlik vee kasutamine muutub järjest olulisemaks. eco!ogic seisab sihipärase, vastutustundliku veetarbimise eest.
Energiasäästlik
Tõhus energiakasutamine on eco!ogic seadmete võtme eeliseks ja seda kõike tänu Kärcheri arukale ja novaatorlikule tehnoloogiale.
Säilitage joogivett
Vihmavee kasutamine säilitab väärtuslikke joogivee ressursse. eco!ogic sari pakub alternatiivsete veeallikate kasutamise lahendusi.
Vähendage heitvee saastamist
Kärcheri puhastusvahendi doseerimissüsteemiga puhastusseadmed ja eco!ogic puhastusvahendid aitavad oluliselt kaasa heitvee saastamise vähendamisele.
Vastutustundlik materjalide valik
Materjalide nagu ftalaadid ja PVC vältimine eco!ogic sarjas on äärmiselt oluline.
Ressursside säästlik materjalide kasutamine
eco!ogic seadmed avaldavad muljet keskkonnasõbralike materjalide kasutamisega, nagu taastöödeldud plastmass. Pakend on valmistatud FSC-papist ja taastöödeldud materjalidest; polüstüreeni ei kasutata.
Madal müratase
Kärcheri eco!ogic sarja puhastusseadmete üks iseloomulikest omadustest on vähendatud müratase.
Tõhus tolmu filtreerimine
Tänu oma usaldusväärsele tolmu filtreerimisele, tagavad Kärcheri tooted tervisliku töökeskkonna. Loomulikult kehtib see ka uute eco!ogic seadmete kohta.
Optimaalne ringlussevõtt
90% Kärcheri seadmetest on taaskasutatavad, sealhulgas uus eco!ogic tootesari.
Pikk tööiga
Kärcheri loomupäraselt kõrged kvaliteedi standardid tagavad seadmete, sealhulgas eco!ogic seadmed, tavalisest pikema tööea.
Lihtne parandada
Kärcheri tooted on tuntud oma hea parandatavuse poolest. Loomulikult kehtib see ka eco!ogic seadmete puhul.
Varuosade hea kättesaadavus
On ütlematagi selge, et ka eco!ogic sarja seadmetele kehtib Krächeri kõikehõlmav varuosade teenus.
eco!ogic sarja survepesurid - veesääst selle parimas mõttes.
Kärcheri proovitud ja testitud kvaliteediga eco!ogic sarja seadmed on keskkonnakaitse seisukohalt turuliidrid: need võimaldavad sihipärast vee kasutamist ainult seal, kus see on vajalik, vähendades seeläbi veetarbimist Novaatorlik tehnoloogia ja arukad lahendused võimaldavad eeskujulikku ressursside käsitlemist. eco!ogic sarja plastosad on 60% ulatuses tehtud taaskasutatud materjalidest ning ei sisalda ftalaate ja PVCd. Pakend on valmistatud FSC-papist ja ei sisalda mitte kunagi polüstüreenist täitematerjali.
Pilguheit eco!ogic survepesuritele:
K 4 Premium eco!ogic Home
Keskkonnakaitse ja puhtus: vesijahutusega öko-mootoriga "K4 Premium eco!ogic Home" säästab tänu oma öko-töörežiimile kuni 20% energiat ja vett. Lisaks on 60% ulatuses taastöödeldud materjalidest valmistatud, ftalaatide- ja PVC-vaba, survepesurit muljetavaldavalt lihtne kasutada.
K 5 Premium eco!ogic Home
Muljetavaldavalt ökosõbralik ja äärmiselt tõhus! Vesijahutusega öko-mootoriga K5 Premium eco!ogic Home koos kodupuhastuskomplektiga, mis sisaldab T350 pinnapuhastajat suurte pindalade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks. Võimas survepesuri komplekt harvadeks kasutamisteks mõõduka mustuse korral.
K 7 Premium eco!ogic Home
Voolikurulliga K7 Premium eco!ogic Home, mis on mõeldud sagedaseks kasutamiseks ja suure mustusetaseme eemaldamiseks (nt. jalgrajad, ujumisbasseinid, suured autod ja jalgrattad), iseloomustab maksimaalne kasutuslihtsus ja ökosõbralikkus. Tänu öko-režiimile säästab vesijahutusega öko-mootoriga survepesur kuni 20% vett ja energiat.
Maksimaalne tõhusus.
Nagu kõik Kärcheri survepesurid, nii on ka eco!ogic K 4 kuni K 7 mudelid varustatud Kärcheri patenteeritud otsiku tehnoloogiaga, mis sobivad ipumpadega deaalselt koos töötama. Seadmed annavad olulise panuse, kui tegemist on väärtuslike ressursside vastutustundliku kasutamisega. Konkurentidega võrreldes eristab Kärcheri seadmeid suurem mustuse eemaldamise tulemuslikkus ja puhastustõhusus.
Lühidalt: Puhastusaeg on poole lühem, säästes sellega kuni 50% energiat ja vett. Need on tähelepanuväärsed eelised, mida on teaduslikult kinnitanud tunnustatud ja sõltumatu Fraunhoferi Instituut.
Väljapaistev võimsus.
Kärcher Premium eco!ogic sarja K 4 kuni K 7 klassi seadmed on varustatud uuendusliku vesijahutusega eco!mootoriga. Need seadmed on väga võimsad ja neil on eriti pikk tööiga; veel parem, need on ka 10% kergemad.
Puhas vesi maailmale
Kärcher mitte ainult ei tooda ressursse säästvaid seadmeid vaid on pühendunud ka vee säilitamisele. Näiteks on Kärhcer koostöös Maalima Loodusefondiga asutanud projekti "Puhas vesi maailmale". Iga müüdud eco!ogic survepesuriga annetatakse raha bioloogiliste filtrisüsteemide ehitamiseks kogu maailmas. See tähendab, et iga müüdud seadmega puhastatakse 1000 l jõgede ja järvede vett üle maailma. Looduse ja inimkonna edulugu!