eco!ogic - kollane on uus roheline

Kärcher peab end turuliidriks, kes näitab eeskuju. Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse on kindlalt juurdunud meie ettevõtte mõtteviisi ja tegevustesse ning on väljendunud ettevõtte algatuses "eco!ogic". eco!ocic tootesarjas on Kärcher välja töötanud täiesti uue tootegeneratsiooni, mis muljetavaldavalt ühendab kõrgetasemelise tehnoloogia, väljapaistva võimsuse, kasutajasõbraliku käsitlemise ja keskkonnaga arvestamise. Tulemuseks on väga tõhusad ja loodusvarasid säilitavad kvaliteetsed seadmed, mis seavad uusi standardeid.

Kärcher ecologic Frosch

Meie eco!ogicu omadused

Ainulaadne müügiomadus ja -märgis töötati välja keskkonnasõbraliku tootena Home & Garden tootesarjas: kaubamärgi nimetusega eco!ogic. Ainult need tooted, mis saavutavad asjakohased kriteeriumid, märgistatakse kaubamärgi nimega ja eco-logoga. Vastama peab mitmesugustele "öko"-kriteeriumidele, millest igaühel on oma ikoon.

ecologic 2015
Wasser sparen

Säästke vett

Vastutustundlik vee kasutamine muutub järjest olulisemaks. eco!ogic seisab sihipärase, vastutustundliku veetarbimise eest.

Energie sparen

Energiasäästlik

Tõhus energiakasutamine on eco!ogic seadmete võtme eeliseks ja seda kõike tänu Kärcheri arukale ja novaatorlikule tehnoloogiale.

Trinkwasser schonen

Säilitage joogivett

Vihmavee kasutamine säilitab väärtuslikke joogivee ressursse. eco!ogic sari pakub alternatiivsete veeallikate kasutamise lahendusi.

Abwasserbelastung reduzieren

Vähendage heitvee saastamist

Kärcheri puhastusvahendi doseerimissüsteemiga puhastusseadmed ja eco!ogic puhastusvahendid aitavad oluliselt kaasa heitvee saastamise vähendamisele.

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Vastutustundlik materjalide valik

Materjalide nagu ftalaadid ja PVC vältimine eco!ogic sarjas on äärmiselt oluline.

Ressourcenschonender Materialeinsatz

Ressursside säästlik materjalide kasutamine

eco!ogic seadmed avaldavad muljet keskkonnasõbralike materjalide kasutamisega, nagu taastöödeldud plastmass. Pakend on valmistatud FSC-papist ja taastöödeldud materjalidest; polüstüreeni ei kasutata.

Geringe Lautstärke

Madal müratase

Kärcheri eco!ogic sarja puhastusseadmete üks iseloomulikest omadustest on vähendatud müratase.

Effektive Staubfilterung

Tõhus tolmu filtreerimine

Tänu oma usaldusväärsele tolmu filtreerimisele, tagavad Kärcheri tooted tervisliku töökeskkonna. Loomulikult kehtib see ka uute eco!ogic seadmete kohta.

Vorbildliche Recyclingfähigkeit

Optimaalne ringlussevõtt

90% Kärcheri seadmetest on taaskasutatavad, sealhulgas uus eco!ogic tootesari.

Lange Lebensdauer

Pikk tööiga

Kärcheri loomupäraselt kõrged kvaliteedi standardid tagavad seadmete, sealhulgas eco!ogic seadmed, tavalisest pikema tööea.

Einfache Reparatur

Lihtne parandada

Kärcheri tooted on tuntud oma hea parandatavuse poolest. Loomulikult kehtib see ka eco!ogic seadmete puhul.

Gute Ersatzteilverfügbarkeit

Varuosade hea kättesaadavus

On ütlematagi selge, et ka eco!ogic sarja seadmetele kehtib Krächeri kõikehõlmav varuosade teenus.

eco!ogic sarja survepesurid - veesääst selle parimas mõttes.

Kärcheri proovitud ja testitud kvaliteediga eco!ogic sarja seadmed on keskkonnakaitse seisukohalt turuliidrid: need võimaldavad sihipärast vee kasutamist ainult seal, kus see on vajalik, vähendades seeläbi veetarbimist Novaatorlik tehnoloogia ja arukad lahendused võimaldavad eeskujulikku ressursside käsitlemist. eco!ogic sarja plastosad on 60% ulatuses tehtud taaskasutatud materjalidest ning ei sisalda ftalaate ja PVCd. Pakend on valmistatud FSC-papist ja ei sisalda mitte kunagi polüstüreenist täitematerjali.

Pilguheit eco!ogic survepesuritele:

K4 ecologic Hochdruckreiniger

K 4 Premium eco!ogic Home

Keskkonnakaitse ja puhtus: vesijahutusega öko-mootoriga "K4 Premium eco!ogic Home" säästab tänu oma öko-töörežiimile kuni 20% energiat ja vett. Lisaks on 60% ulatuses taastöödeldud materjalidest valmistatud, ftalaatide- ja PVC-vaba, survepesurit muljetavaldavalt lihtne kasutada.

K5 ecologic Hochdruckreiniger

K 5 Premium eco!ogic Home

Muljetavaldavalt ökosõbralik ja äärmiselt tõhus! Vesijahutusega öko-mootoriga K5 Premium eco!ogic Home koos kodupuhastuskomplektiga, mis sisaldab T350 pinnapuhastajat suurte pindalade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks. Võimas survepesuri komplekt harvadeks kasutamisteks mõõduka mustuse korral.

K7 ecologic Hochdruckreiniger

K 7 Premium eco!ogic Home

Voolikurulliga K7 Premium eco!ogic Home, mis on mõeldud sagedaseks kasutamiseks ja suure mustusetaseme eemaldamiseks (nt. jalgrajad, ujumisbasseinid, suured autod ja jalgrattad), iseloomustab maksimaalne kasutuslihtsus ja ökosõbralikkus. Tänu öko-režiimile säästab vesijahutusega öko-mootoriga survepesur kuni 20% vett ja energiat.

Maksimaalne tõhusus.

Nagu kõik Kärcheri survepesurid, nii on ka eco!ogic K 4 kuni K 7 mudelid varustatud Kärcheri patenteeritud otsiku tehnoloogiaga, mis sobivad ipumpadega deaalselt koos töötama. Seadmed annavad olulise panuse, kui tegemist on väärtuslike ressursside vastutustundliku kasutamisega. Konkurentidega võrreldes eristab Kärcheri seadmeid suurem mustuse eemaldamise tulemuslikkus ja puhastustõhusus.

Lühidalt: Puhastusaeg on poole lühem, säästes sellega kuni 50% energiat ja vett. Need on tähelepanuväärsed eelised, mida on teaduslikult kinnitanud tunnustatud ja sõltumatu Fraunhoferi Instituut.

50 % schneller

Väljapaistev võimsus.

Kärcher Premium eco!ogic sarja K 4 kuni K 7 klassi seadmed on varustatud uuendusliku vesijahutusega eco!mootoriga. Need seadmed on väga võimsad ja neil on eriti pikk tööiga; veel parem, need on ka 10% kergemad.

Wassergekühlter Motor

Puhas vesi maailmale

Kärcher mitte ainult ei tooda ressursse säästvaid seadmeid vaid on pühendunud ka vee säilitamisele. Näiteks on Kärhcer koostöös Maalima Loodusefondiga asutanud projekti "Puhas vesi maailmale". Iga müüdud eco!ogic survepesuriga annetatakse raha bioloogiliste filtrisüsteemide ehitamiseks kogu maailmas. See tähendab, et iga müüdud seadmega puhastatakse 1000 l jõgede ja järvede vett üle maailma. Looduse ja inimkonna edulugu!

Sauberes Wasser für die Welt