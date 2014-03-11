eco!ogic - kollane on uus roheline

Maksimaalne tõhusus.

Nagu kõik Kärcheri survepesurid, nii on ka eco!ogic K 4 kuni K 7 mudelid varustatud Kärcheri patenteeritud otsiku tehnoloogiaga, mis sobivad ipumpadega deaalselt koos töötama. Seadmed annavad olulise panuse, kui tegemist on väärtuslike ressursside vastutustundliku kasutamisega. Konkurentidega võrreldes eristab Kärcheri seadmeid suurem mustuse eemaldamise tulemuslikkus ja puhastustõhusus.

Lühidalt: Puhastusaeg on poole lühem, säästes sellega kuni 50% energiat ja vett. Need on tähelepanuväärsed eelised, mida on teaduslikult kinnitanud tunnustatud ja sõltumatu Fraunhoferi Instituut.