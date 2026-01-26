Valget värvi juhtmeta elektrihari KB5 sobib ideaalselt kõvade põrandapindade ja vaipade vahekoristuseks. Liitiumioonakul töötav mudel KB 5 on kompaktne ja tänu Kärcheri adaptiivsele puhastussüsteemile tagab see ka esmaklassilised puhastustulemused. Universaalharjaga kerge ja ruumisäästlik juhtmeta elektrihari eemaldab täielikult kõik nähtava mustuse – ning see on kiiremini kasutusvalmis kui tolmuimeja. Tänu oma paindlikule topeltliigendile ulatub see vaevata toolide vahele ja mööbli alla, puhastab vaevata ka trepid ja pühib pinnad kuni servadeni välja. Lisaks võimaldab hari kasutajal töötada ergonoomiliselt ilma kummardamata ning sellel on ka automaatne sisse- ja väljalülitamise lüliti ning mugavalt külje pealt eemaldatav mustusekonteiner.