Juhtmeta elektrihari KB 5
Tõhusaks vahekoristuseks: valget värvi Kärcheri juhtmeta elektriline põrandahari KB 5 on kasutusvalmis kiiremini kui tolmuimeja ning puhastab ka kõige väiksemad pinnad erakordselt hästi.
Valget värvi juhtmeta elektrihari KB5 sobib ideaalselt kõvade põrandapindade ja vaipade vahekoristuseks. Liitiumioonakul töötav mudel KB 5 on kompaktne ja tänu Kärcheri adaptiivsele puhastussüsteemile tagab see ka esmaklassilised puhastustulemused. Universaalharjaga kerge ja ruumisäästlik juhtmeta elektrihari eemaldab täielikult kõik nähtava mustuse – ning see on kiiremini kasutusvalmis kui tolmuimeja. Tänu oma paindlikule topeltliigendile ulatub see vaevata toolide vahele ja mööbli alla, puhastab vaevata ka trepid ja pühib pinnad kuni servadeni välja. Lisaks võimaldab hari kasutajal töötada ergonoomiliselt ilma kummardamata ning sellel on ka automaatne sisse- ja väljalülitamise lüliti ning mugavalt külje pealt eemaldatav mustusekonteiner.
Omadused ja tulu
Kärcheri adaptiivne puhastussüsteemEemaldab usaldusväärselt mustuse kõikidelt põrandakatetelt. Innovatiivne reguleeritav pühkimisserv mustuse optimaalseks üles korjamiseks. Täiustatud sisegeomeetria optimaalse mustuse edasikandmisega usaldusväärseks mustuse eemaldamiseks.
Mustusepaaki on lihtne eemaldada ja tagasi paigaldadaKiire ja lihtne tühjendamine mustusega kokku puutumata.
Paindlik topeltliigendKäepidet saab pingutusteta kõikides suundades liigutada. Lihtne manööverdada. Sealhulgas mööbli ja toolide vahel.
Automaatne sisse/välja lüliti
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
- Kiire ja intuitiivne.
- Puudub vajadus kummardumise järele.
Universaalhari
- Mustuse optimaalseks üles korjamiseks nii kõvadelt põrandapindadelt kui vaipadelt.
- Võimaldab lihtsat karvade eemaldamist.
- Võimaldab ka servade lähedalt pühkida.
Universaalharja on lihtne eemaldada ja välja vahetada
- Kiire ja lihtne ühe käega.
- Lihtsustab universaalharja puhastamist.
Liitiumioonaku tehnoloogia
- Akuga, mille tööaeg on kõvadel põrandapindadel kuni 30 minutit.
- Ilma mäluefektita.
- Alati kasutusvalmis.
Ruumisäästev hoiustamine
- Lihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides.
- Juhtmevaba elektriharja võib hoida seal, kus seda vajatakse.
Parkimisasend
- Seadet saab lühikeste pauside ajal mugavalt maha panna.
Kerge
- Lihtne transportida ja manööverdada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Universaalharja töölaius (mm)
|210
|Konteineri maht (ml)
|370
|Aku pinge (V)
|3,6
|Aku tööaeg kõvadel põrandatel (min)
|30
|Aku tööaeg vaipadel (min)
|20
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal koos akudega (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Akulaadija
Seadmed
- Universaalhari: eemaldatav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Trepid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.