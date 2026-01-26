Käeshoitav survepesur KHB 5 aku komplektiga
Komplekti kuulub Kärcheri 18 V vahetatav aku ja kiirlaadija: akutoitega käeshoitav survepesur kiireks vahepealseks puhastuseks ilma vooluvõrgu ühenduseta.
Ühendage lihtsalt voolik ja te võite alustada. Kärcheri käeshoitav akutoitega survepesur koos Kärcheri 18 V vahetatava akuga (max puhastusaeg 10 minutit) on paindlik ja kohe kasutusvalmis seade, mis ei olene vooluvõrgu ühendusest. Aku järelejäänud tööaega saab hõlpsasti lugeda akult, kasutades reaalaja halduse funktsiooni "Real Time Management". KHB 5 sobib ideaalselt aiamööbli, lillepottide ja jalgrataste puhastamiseks ning teisteks puhastustöödeks kodumajapidamises. Tarnekomplekti kuulub lapik jugadüüs õrnaks puhastuseks ja pöördotsak tõrksa mustuse eemaldamiseks. Tõhusa, kuid õrnatoimelise puhastusjoaga saab hõlpsasti puhastada isegi tundlikke pindasid. Lisaks on kompaktset puhastusseadet mugav hoiustada. Vastupidavat ja võimast vahetatavat liitiumioonakut saab kasutada kõigis akutoitega Kärcheri 18 V aku platvormi seadmetes.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuAndmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Tõhusam ja optimaalselt reguleeritud keskmine rõhkMaksimaalne rõhk 24 bar tõhusaks, mobiilseks ja lihtsaks vahepuhastuseks. Komplekti kuulub lapik jugadüüs ja pöördotsak tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Uudne seadme disainVõimaldab optimaalset liikumisvabadust ja paindlikkust. Akutoitega käeshoitav survepesur paljude erinevate tööde jaoks kodumajapidamises. Kärcheri imemisvoolik on saadaval valikulise lisatarvikuna.
Tarvikud laia valiku rakenduste jaoks
- Kasutamiseks treppidel ja väiksematel pindadel: käsihari PS 20
- Käeshoitav MJ 24 võimaldab ühendada viit otsakut ja ühte pihustustoru puhastamiseks ja kastmiseks.
- Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks: 360° pööratav ühendus käeshoitaval pihustustorul VJ 24.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|max. 200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|10 (2,5 Ah)
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|365 x 105 x 295
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vee imemine
- Pihustusotsik: pikk
- Lamejoa düüs
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Rõdu
- Lillepotid
- Dekoratiivsed esemed (lillepotid jne)
- Jalgrattad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia mänguasjad
- Lemmikloomakorvid ja voodid
- Mootorrattad ja rollerid
- Prügikonteinerid
