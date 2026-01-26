Ühendage lihtsalt voolik ja te võite alustada. Kärcheri käeshoitav akutoitega survepesur koos Kärcheri 18 V vahetatava akuga (max puhastusaeg 10 minutit) on paindlik ja kohe kasutusvalmis seade, mis ei olene vooluvõrgu ühendusest. Aku järelejäänud tööaega saab hõlpsasti lugeda akult, kasutades reaalaja halduse funktsiooni "Real Time Management". KHB 5 sobib ideaalselt aiamööbli, lillepottide ja jalgrataste puhastamiseks ning teisteks puhastustöödeks kodumajapidamises. Tarnekomplekti kuulub lapik jugadüüs õrnaks puhastuseks ja pöördotsak tõrksa mustuse eemaldamiseks. Tõhusa, kuid õrnatoimelise puhastusjoaga saab hõlpsasti puhastada isegi tundlikke pindasid. Lisaks on kompaktset puhastusseadet mugav hoiustada. Vastupidavat ja võimast vahetatavat liitiumioonakut saab kasutada kõigis akutoitega Kärcheri 18 V aku platvormi seadmetes.