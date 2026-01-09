Kaks-ühes lahendus aiale! Väga stabiilse, reguleeritava kõrgusega (1,50–2,20 m) aiadušši saab kuumadel suvepäevadel üles seada 3 minutiga. Eemaldatava dušinurga abil saate nautida värskendavat dušši just nii, nagu oleksite tavalises vannitoa duši all. Peen dušijuga tagab märkimisväärselt väiksema veekulu võrreldes enda jahutamisega aiavoolikust. Dušitoru saab kasutada ka täisväärtusliku pihustustoruna taimede tõhusaks kastmiseks. Dušši saab kiiresti ja hõlpsalt lahti võtta ning talveks hoiustada minimaalses ruumis. Nii võite olla kindel, et järgmisel suvel ei puudu midagi. Muud omadused: kolmjalg ja vai optimaalse stabiilsuse tagamiseks, veevoolu reguleerimine ühe käega.