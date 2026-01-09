Aiadušs
Kaks-ühes lahendus aiale: saab kasutada nii mõnusa dušina kui ka täisväärtusliku pihustustoruna taimede tõhusaks kastmiseks, aiaduši saab kiiresti üles seada ja ruumisäästlikult hoiustada.
Kaks-ühes lahendus aiale! Väga stabiilse, reguleeritava kõrgusega (1,50–2,20 m) aiadušši saab kuumadel suvepäevadel üles seada 3 minutiga. Eemaldatava dušinurga abil saate nautida värskendavat dušši just nii, nagu oleksite tavalises vannitoa duši all. Peen dušijuga tagab märkimisväärselt väiksema veekulu võrreldes enda jahutamisega aiavoolikust. Dušitoru saab kasutada ka täisväärtusliku pihustustoruna taimede tõhusaks kastmiseks. Dušši saab kiiresti ja hõlpsalt lahti võtta ning talveks hoiustada minimaalses ruumis. Nii võite olla kindel, et järgmisel suvel ei puudu midagi. Muud omadused: kolmjalg ja vai optimaalse stabiilsuse tagamiseks, veevoolu reguleerimine ühe käega.
Omadused ja tulu
Ülesseadmine võtab 3 minutitPaigaldamine ilma tööriistadeta.
Kolmjala ja vaiagaGaranteeritud stabiilsus ja töökindlus
Reguleeritava kõrgusega vahemikus 1,50 kuni 2,20 meetritReguleeritav vastavalt kasutajale.
Veevoolu reguleerimine ühe käega ja lülitiga sisse/välja
- Seadme mugavam kasutamine.
Eemaldatav dušš ja kastmistoru (kaks-ühes)
Lai dušijuga
Liigutatav pihustusotsik (180°)
- Mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks.
Mugava ja ruumisäästliku hoiustamisega
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|735 x 850 x 2130
Seadmed
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Bassein
- Aia kastmine
