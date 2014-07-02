Pihustusotsik
Pihustusotsik väikeste alade ja aedade kastmiseks. Pihustusmuster on reguleeritav tugevast joast kuni õrna pritsimiseni. Ühe käega reguleeritav veevool.
Kärcheri pihustusotsik on ideaalne väikeste ja alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks on võimalik veevoolu hulka mugavalt ühe käega reguleerida ja kasutada erinevaid pihustusmustreid — tugevast joast kuni õrna uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Reguleerige veevoolu hulka ühe käega (reguleeritav pihustusotsik)
- Lihtne kasutada.
Pihustustugevust on võimalik reguleerida tugevast joast õrnani
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 39 x 39
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Potitaimed
- Aia kastmine
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed