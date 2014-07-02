Kärcheri pihustusotsik on ideaalne väikeste ja alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks on võimalik veevoolu hulka mugavalt ühe käega reguleerida ja kasutada erinevaid pihustusmustreid — tugevast joast kuni õrna uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.