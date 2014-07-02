4 pihustusmustriga otsik väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks on võimalik veevoolu hulka mugavalt ühe käega reguleerida. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.