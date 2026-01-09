Ainult Kärcher pakub nii palju mugavust. Pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, võimaldab pihustuspüstolit kasutada individuaalsete eelistuste kohaselt. Lisaks koosneb see mugavatest pehmetest plastelementidest, mis pakuvad täiendavat kaitset. Kasutades juhtventiili, mida saab käitada ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Pihustuspüstol Plus võimaldab 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Neid saab pidevalt reguleerida vastavalt vajadustele, näiteks lille- ja taimepeenra kastmiseks või terrassilt või aiamööblilt suurema mustuse eemaldamiseks. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.