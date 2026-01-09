Pihustuspüstol Plus
Mugav kastmine: pihustuspüstolit Plus saab tänu pööratavale käepidemele käsitseda üksinda. Ideaalne lihtsateks kastmistoiminguteks.
Ainult Kärcher pakub nii palju mugavust. Pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, võimaldab pihustuspüstolit kasutada individuaalsete eelistuste kohaselt. Lisaks koosneb see mugavatest pehmetest plastelementidest, mis pakuvad täiendavat kaitset. Kasutades juhtventiili, mida saab käitada ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Pihustuspüstol Plus võimaldab 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Neid saab pidevalt reguleerida vastavalt vajadustele, näiteks lille- ja taimepeenra kastmiseks või terrassilt või aiamööblilt suurema mustuse eemaldamiseks. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Keeratav käepide
- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Pehmed plastelemendid
- Kaitseks libisemise eest, suuremaks mugavuseks ja kaitseks kahjustuste eest.
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|210 x 42 x 105
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.