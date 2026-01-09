Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru Plus on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Pihustustoru Plus sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Sobib ka lilleamplite kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga Plus vaevata sooritada ka pikemaajalisi kastmistoiminguid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ja -torud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: pihustuspea reguleeritav nurk (180°), vee vooluhulga mugav reguleerimine vaid ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), lihtne hoiustamine konksu otsas, vastupidavad materjalid ja 6 pihustusmustrit.