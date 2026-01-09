Pihustustoru Plus
Töökindel, ergonoomiline ja vastupidav pihustustoru mitmete tippkvaliteediga funktsioonidega. Painduva pihustuspea (180°) ja 6 pihustusmustriga. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Kastmistöödeks aias, lille- ja köögiviljapeenarde ning lillepottide ja -amplite kastmiseks.
Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru Plus on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Pihustustoru Plus sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Sobib ka lilleamplite kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga Plus vaevata sooritada ka pikemaajalisi kastmistoiminguid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ja -torud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: pihustuspea reguleeritav nurk (180°), vee vooluhulga mugav reguleerimine vaid ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), lihtne hoiustamine konksu otsas, vastupidavad materjalid ja 6 pihustusmustrit.
Omadused ja tulu
6 pihustusmustritPaindlik ja mitmekülgne kasutus.
Voolu juhtimine ühe käega ja funktsioon SISSE/VÄLJALihtsaks ja mugavaks kasutamiseks
Liigutatav pihustusotsik (180°)Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.
Mugav hoiustamine konksu otsas
- Lihtne hoiustada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|850 x 150 x 66
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
- Pihustusmuster: vertikaalne lame juga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Väiksemate puude langetamiseks
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud