Pesupüstol WBS 3 on ideaalne täiendus igale aiavoolikule. Lihtsalt ühendage pesupüstol WBS 3 konnektori külge – ja ongi valmis! Innovatiivne pöördjuga eemaldab kiiresti värske mustuse ning muudab suurte pindade puhastamise vaevatuks. Võrreldes tavaliste pihustuspüstolitega säästab see kuni 50% teie aega. Puhastatavad pinnad saab täiusliku tulemuse tagamiseks üle käia ka kõrgekvaliteetsest metalldüüsist tuleva peene üksikjoaga. Pesupüstoliga saab kiiresti puhastada erinevaid kergelt määrdunud esemeid kõikjal aias. Pesupüstoli komplekti kuuluvad ka kaks AA 1,5 V patareid, mis tagavad toite mootorile, mis tekitab pöördjoa.