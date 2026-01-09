Puhastuspüstol WBS 3
Kärcheri innovatiivne pöördjoaga pesupüstol WBS 3. Puhastab kiiresti kergesti määrdunud taimepotid, mööbli ja aiaseadmed.
Pesupüstol WBS 3 on ideaalne täiendus igale aiavoolikule. Lihtsalt ühendage pesupüstol WBS 3 konnektori külge – ja ongi valmis! Innovatiivne pöördjuga eemaldab kiiresti värske mustuse ning muudab suurte pindade puhastamise vaevatuks. Võrreldes tavaliste pihustuspüstolitega säästab see kuni 50% teie aega. Puhastatavad pinnad saab täiusliku tulemuse tagamiseks üle käia ka kõrgekvaliteetsest metalldüüsist tuleva peene üksikjoaga. Pesupüstoliga saab kiiresti puhastada erinevaid kergelt määrdunud esemeid kõikjal aias. Pesupüstoli komplekti kuuluvad ka kaks AA 1,5 V patareid, mis tagavad toite mootorile, mis tekitab pöördjoa.
Omadused ja tulu
Plug-and-playEi mingit seadistamist ega lisatarvikute vajadust. Sobib kõikide tavaliste kiirkinnitussüsteemidega.
Uuenduslik pöördjugaVõrreldes tavaliste pihustuspüstolitega vähendab pöördjuga puhastusaeega kuni 50%. Komplekti kuuluvate AA patareidega on pöördjoa kasutamisaeg kuni üks tund.
Peen üksikugaKõrgekvaliteetne metalldüüs võimaldab puhastada väga täpselt.
Ergonoomilise kujuga
- Ideaalne lahendus erinevateks puhastustoiminguteks.
Lihtne kasutada
- Tänu 2-astmelisele lülitile on üksikjoa ja pöördjoa vahetamine lihtne.
- Rohkem liikumisvabadust, kuna püstolit saab kasutada vaid ühe käega.
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Kastmisvõimalus
- Üksikjuga sobib ka lihtsamateks kastmistoiminguteks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|583
|Max kiirus (rpm)
|1100
|Aku tööiga (h)
|u. 1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,3
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Patareid on komplektiga kaasas
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Isetühjenemisfunktsioon
- Punktjuga
- Pöördjuga
- Klikk-ühendus
- 2-astmeline lüliti
- Patareid on vajalikud.
