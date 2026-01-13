Kasutusvalmis voolikukäru. Uus kasutusvalmis voolikukäru HT 4.500 koos tarvikuhoidjaga pihustustorude, pihustuspüstolite jms jaoks ning hoiustushaagiga lühikesele voolikule on ideedega täidetud komplekt. Voolikut ei pea enam kogu vaevaliselt aias lohistama, kuna käru on alati käepärast ja seetõttu ka kastmiskohas. Pikk voolik ühendatakse veekraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. See hoiab vooliku aiapeenardest, põõsastest ja mööblist eemal. Lühema voolikuga kastetakse umbes 3–5 m kaugusel voolikukäru ümber. Ja tänu kokkupandavale ehitusele on HT 4.500 hõlpsasti ruumisäästlikult paigutatav. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, kaks voolikuliitmikku, mis sobivad kõigile tavalistele voolikutele. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.