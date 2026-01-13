Voolikukäru HT 4.500
Väga mobiilne voolikukäru koos lisatarvikute hoidiku ja hoiustuskonksuga. Reguleeritava kõrgusega käepide, nurga all vooliku üleminekud, et vältida vooliku väändumist, vabalt pöörlev vänt ja kokkupanemisvõimalus ruumisäästlikuks hoiustamiseks. Täielikult monteeritud.
Kasutusvalmis voolikukäru. Uus kasutusvalmis voolikukäru HT 4.500 koos tarvikuhoidjaga pihustustorude, pihustuspüstolite jms jaoks ning hoiustushaagiga lühikesele voolikule on ideedega täidetud komplekt. Voolikut ei pea enam kogu vaevaliselt aias lohistama, kuna käru on alati käepärast ja seetõttu ka kastmiskohas. Pikk voolik ühendatakse veekraaniga, keritakse maha ja sinna see jääb. See hoiab vooliku aiapeenardest, põõsastest ja mööblist eemal. Lühema voolikuga kastetakse umbes 3–5 m kaugusel voolikukäru ümber. Ja tänu kokkupandavale ehitusele on HT 4.500 hõlpsasti ruumisäästlikult paigutatav. Omadused: reguleeritava kõrgusega käepide, kaks voolikuliitmikku, mis sobivad kõigile tavalistele voolikutele. Jõudlus: 50 m pikkune 1/2" voolik või 35 m pikkune 5/8" voolik või 23 m pikkune 3/4" voolik. Täielikult koostatud.
Omadused ja tulu
2x vooliku üleminek
Nurga all vooliku üleminek
Kasutusvalmis
Hoidik pihustustorude ja pihustite jaoks
- Parandatud liikuvus.
Vabalt pöörlev käsivänt
- Vooliku lihtne lahti ja kokku kerimine.
Suured rattad
- Parandatud liikuvus.
Reguleeritava kõrgusega käepide
Näitajad: 50 m 1/2" voolik või 35 m 5/8" voolik või 23 m 3/4" voolik
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kokkuklapitav
- Ruumisäästlik hoiustamine
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 485 x 857
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
Lisatarvikud
