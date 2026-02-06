Kuivpühkimismasin S 3 Twin 2-in-1
S 3 Twin 2-in-1 kuivpühkija 650 mm töölaiuse, kahe standardse kõlgharja ja kahe spetsiaalse märja prügi harjaga. Ideaalne pindadele alates 40 m². 16-liitrise prügimahutiga.
Pühkige viis korda kiiremini kui luuaga: mugav S 3 Twin 2-in-1 teeb selle võimalikuks, säästes samal ajal teie selga. Sellel tõhusal pühkimismasinal on koos võimsa rullharja ja kahe külgmise harjaga 650 mm pühkimislaius. S 3 Twin 2-in-1 komplekti kuuluvad standardsed külgmised harjad kuiva prügi jaoks ning kaks täiendavat kõvade harjastega külgmist harja märja prügi pühkimiseks. Masin suunab prügi otse 16-liitrisse mahutisse, tagades suurepärased tulemused. Vastupidav pühkimismasin on kergesti manööverdatav ja äärmiselt vilgas. Külgmiste harjade pikad harjased tagavad põhjaliku puhastuse kuni servadeni. Kaheastmeliselt reguleeritav lükkesang kohandub täpselt kasutaja pikkusega ning seda saab ruumi säästmiseks täielikult kokku klappida, et seadet püstiselt hoiustada. Prügimahutit on lihtne eemaldada, ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Omadused ja tulu
Kaks paari külgharjuStandardsed külgharjad kuiva mustuse jaoks, lisaks tugevamate harjastega külgharjad märja mustuse jaoks.
Pühkimine servade lähedaltNurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Ruumisäästlik hoiustamineKokkupandava tõukesangaga pühkimismasinat saab hoiustada püstises asendis, mistõttu see võtab väga vähe ruumi.
Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
- Selga säästev tänu reguleeritava kõrgusega lükkesangale (ühekordne pikendusseadistus, 2 nurgaasendit).
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
- Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
- Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Praktiline kandesang
- Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius koos külgharjaga (mm)
|650
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|1800
|Korpus/raam
|Plastmass/Plastmass
|Prügikonteiner (l)
|16
|Soovituslik aladele, mis on suuremad kui (m²)
|40
|Värvus
|Kollane
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|10
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|690 x 670 x 930
Scope of supply
- Külgharjad: 2 tk.
- Külghari märja mustuse jaoks: 2 tk.
Seadmed
- Ergonoomiline lükkesang
- Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
- Hoiustamisasend
- Eemaldatav prügikonteiner
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Rajad ümber maja
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Kelder
Lisatarvikud
