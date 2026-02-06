Pühkige viis korda kiiremini kui luuaga: mugav S 3 Twin 2-in-1 teeb selle võimalikuks, säästes samal ajal teie selga. Sellel tõhusal pühkimismasinal on koos võimsa rullharja ja kahe külgmise harjaga 650 mm pühkimislaius. S 3 Twin 2-in-1 komplekti kuuluvad standardsed külgmised harjad kuiva prügi jaoks ning kaks täiendavat kõvade harjastega külgmist harja märja prügi pühkimiseks. Masin suunab prügi otse 16-liitrisse mahutisse, tagades suurepärased tulemused. Vastupidav pühkimismasin on kergesti manööverdatav ja äärmiselt vilgas. Külgmiste harjade pikad harjased tagavad põhjaliku puhastuse kuni servadeni. Kaheastmeliselt reguleeritav lükkesang kohandub täpselt kasutaja pikkusega ning seda saab ruumi säästmiseks täielikult kokku klappida, et seadet püstiselt hoiustada. Prügimahutit on lihtne eemaldada, ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.