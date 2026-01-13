Kuivpühkimismasin S 4 Twin
20-liitrise jäätmekonteineri ja 680 mm pühkimislaiusega pühkimismasin S 4 Twin, mida saab aastaringselt kasutada väiksemate ja kitsamate pindade põhjalikuks puhastuseks kuni servadeni välja.
Olgu selleks õiekroonlehed kevadel, liiv suvel, lehed sügisel või graniitliiva terad talvel: tõhus ja ergonoomiline Kärcheri pühkimismasin S 4 Twin tagab rekordajaga säravpuhtad pinnad maja ümber ja aias kogu aasta vältel. Oma võimsa rullharja, kahe külgharja ja 680 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 2400 m² suuruse ala tunnis. Masin korjab jäätmed otse 20-liitrisesse jäätmekonteinerisse. Külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kogu pinna ja ka kõik servad. Lõputult reguleeritavat lükkesanga saab vastavalt kasutaja pikkusele optimaalselt kohandada. Tänu bajonettühendusele ei lähe kruvid enam kõrguse reguleerimise ajal kaduma. Pühkimismasina saab hõlpsasti ilma kummardamata kokku klappida tänu raami küljes olevale jalgplaadile, kanda kandesanga abil ja hoiustada ruumisäästlikult. Seadme külgharjal on ainulaadne tööriistavaba kinnitus. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis. Jäätmekonteinerit saab lihtsasti eemaldada ning ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Omadused ja tulu
Praktiline kate külgharjaleKülgharja tööriistadeta paigaldus tagab seadme kiire kasutusvalmiduse ja kasutuselevõtu.
Mugav jalgplaatKlappige pühkimismasin kokku ilma kummardamata – see tagab ka ruumisäästliku hoiustamise.
Kõrguse reguleerimine bajonettühendusegaSeljasõbralik pühkimine tänu kõrguse individuaalse reguleerimise võimalusele.
Suur jäätmekonteiner
- Jäätmekonteinerit ei ole tihti vaja tühjendada.
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
- Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
- Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Suur pühkimislaius
- Suur puhastusvõimsus.
Pühkimine servade lähedalt
- Nurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Praktiline kandesang
- Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius koos külgharjaga (mm)
|680
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|2400
|Korpus/raam
|Plastmass/Plastmass
|Prügikonteiner (l)
|20
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,2
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|10,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Külgharjad: 2 tk.
Seadmed
- Ergonoomiline lükkesang
- Pidevalt reguleeritav tõukesang
- Hoiustamisasend
- Alusplaat ruumisäästlikuks hoiustamiseks
- Külgharja tööriistavaba kinnitus
- Eemaldatav prügikonteiner
Kasutusvaldkonnad
- 18 V + 18 V = 36 V võimsus
- Rajad ümber maja
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Kelder
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.