Avastage FCV 4 Dry – Thermo!Dry kuivatusjaamaga varustatud universaalne seade, mis muudab teie põrandapuhastusharjumusi täielikult! See kolm-ühes pesev tolmuimeja koos uuendusliku Xtra!Clean funktsiooniga imeb tolmu, peseb ja kuivatab, muutes kõvakattega põrandate, vaipade ja isegi maha läinud vedelike puhastamise lihtsaks ning säästes kuni 50 protsenti aega*. Valige nelja puhastusrežiimi vahel – automaatrežiim koos Dynamic!Control mustuseanduriga, nutikas Stair!Assist trepirežiim, kuivpuhastus ja võimas Advanced!Power režiim*** – ning saage jagu igasugusest mustusest, olgu selleks tolm, lemmikloomade karvad või kangekaelsed plekid. Tipptasemel Hygienic!Spin tehnoloogia koos rulliku kuni 500 pöördega minutis ei taga mitte ainult täiuslikke pesemistulemusi, vaid eemaldab hügieenilise puhtuse tagamiseks ka kuni 99 protsenti bakteritest**. Võimas BLDC-mootor ja vastupidav aku kuni 45-minutilise tööajaga võimaldavad puhastada kuni 200 ruutmeetrit ühe korraga. Lisaks on seadmel 3,2-tolline Vision!Clean ekraan, automaatne start/stopp-funktsioon, tõhus Thermo!Dry kuuma õhuga isepuhastusfunktsioon ning pestav Pure!Roll rullik maksimaalseks mugavuseks – ilma et peaksite mustusega kokku puutuma.