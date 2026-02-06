Tolmuimeja-mopp FCV 4 Dry Extra
3-in-1 Xtra!Clean – ime, pese, kuivata: nutikas FCV 4 pesev tolmuimeja 45-minutilise aku tööaja, Dynamic!Control mustuseanduri, kuivatusjaama ja lisarullikuga – sobib isegi vaipadele.
Avastage FCV 4 Dry Extra – Thermo!Dry kuivatusjaamaga varustatud universaalne seade, mis muudab teie põrandapuhastust põhjalikult! See kolm-ühes pesev tolmuimeja koos uuendusliku Xtra!Clean funktsiooniga imeb tolmu, peseb ja kuivatab, tulles kergesti toime kõvakattega põrandate, vaipade ja vedelike koristamisega ning säästes kuni 50 protsenti aega*. Valige nelja puhastusrežiimi vahel – automaatrežiim Dynamic!Control anduriga, nutikas Stair!Assist režiim, kuivpuhastus ja võimas Advanced!Power režiim*** – et eemaldada tolm, lemmikloomakarvad või plekid. Hygienic!Spin tehnoloogia (kuni 500 pööret minutis) tagab puhtuse ja eemaldab kuni 99 protsenti bakteritest**. Võimas BLDC-mootor ja kuni 45-minutiline aku tööaeg võimaldavad puhastada kuni 200 ruutmeetrit järjest. Seadmel on 3,2-tolline Vision!Clean ekraan, automaatne start/stopp, Thermo!Dry kuuma õhuga isepuhastus ning kaks pestavat Pure!Roll rullikut, et puhastamine oleks maksimaalselt mugav ja hügieeniline.
Omadused ja tulu
Kolm-ühes Xtra!Clean funktsioon: pühkimine, tolmuimeja ja kuivatamineVähendab puhastusaega poole võrra* ja tagab täiusliku puhtuse! Tänu integreeritud imemisfunktsioonile, mis eemaldab vajaduse eelnevalt tolmuimejaga kokku tõmmata. Neli puhastusrežiimi igat tüüpi mustuse katmiseks – isegi kõige tõrksaim mustus ja suurimad vedelike maha ajamised pole probleemiks. Kohandub erinevate põrandatega tõhusaks ja põhjalikuks puhastamiseks kuni servani – isegi kuivrežiimis vaipadel.
Tõhus Hygienic!Spin tehnoloogiaTõestatud, et see eemaldab 99%** kõigist bakteritest hügieenilise ja puhta kodu jaoks. Rull pöörleb kuni 500 pööret minutis veatu moppimise tulemuseks. Nutikas kahepaagiga süsteem, mis tagab pideva värske veevarustuse, mis on eraldatud mustast veest.
Arukas puhastamine Dynamic!Controli ja Vision!CleanigaIntelligentne automaatrežiim koos Dynamic!Controli mustuseanduriga reguleerib imemisvõimsust ja veekogust automaatselt vastavalt määrdumisastmele – maksimaalse tööaja saavutamiseks. Oluline teave, nagu järelejäänud tööaeg või puhastusrežiim, on alati nähtaval suurel 3,2-tollisel Vision!Clean ekraanil. Intelligentne paagi taseme näit koos ülevoolukaitsega ja automaatse väljalülitusega, kui määrdunud veepaaki ei tühjendata.
Nutikas trepp!Abipuhastusrežiim ja automaatne käivitus/peatus
- Tänu automaatse käivituse/seiskamise funktsioonile pole puhastuspuhastuse katkemine probleem – igal ajal ja igal pool.
- Tänu väljalülitatud automaatse käivitamise/seiskamise funktsiooniga Stair!Assist režiimile puhastage trepid ja kitsad kohad hõlpsalt igast asendist, isegi 90° nurga all.
Ülivõimas Advanced!Toiterežiim
- Eemaldab isegi kõige tõrksama pealekuivanud mustuse kaks korda suurema imemisvõimsuse ja 20% suurema veejaotusega kui automaatrežiimis.
- Põrandad kuivavad peaaegu hetkega, nii et neil saab kohe kõndida.
Võimas BLDC mootor ja tõhus Comfort!Cell aku
- Tipptasemel harjadeta mootoritehnoloogia tagab pika kasutusea, suure töökindluse ja muljetavaldava imemisvõimsuse ning suurel kiirusel mopimise.
- Maksimaalne liikumisvabadus kuni 45-minutilise aku tööajaga – ideaalne kuni 200 m² pindaladele.
- Aku saab hoolduse käigus kiiresti vahetada, et toote eluiga oleks pikem – nii rahakotti kui ka keskkonda säästev.
Efektiivne kaheastmeline Duo!Pure filtrisüsteem
- Mitmeastmeline filtrisüsteem kaitseb mootorit usaldusväärselt niiskuse eest.
- Suurepärane filtreerimine ülitõhusa lame volditud filtriga – püüab tõhusalt kinni ka kõige väiksemad osakesed õhus.
- Kuivrežiim sobib ideaalselt kasutamiseks vaipadel.
System!Clean isepuhastus, Thermo!Dry ja Pure!Roll rullik.
- Tõhus isepuhastusfunktsioon kuni 550 rulliku pöördega minutis ja mugav rulliku kuumõhukuivatus – kiireks ja mugavaks puhastamiseks ilma mustusega kokku puutumata.
- Veejuhtivuse osade ja rulliku praktiline kuivatus 70 °C kuuma õhuga – hügieeniliseks ja puhtaks hoiustamiseks ilma lõhnade tekketa.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|200
|Puhta vee paagi maht (ml)
|750
|Musta vee paagi maht (ml)
|450
|Nimisisendvõimsus (W)
|180
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Rullharja töölaius (mm)
|250
|Põranda kuivamise aeg (min)
|min. 2
|Aku pinge (V)
|18
|Aku tööaeg (min)
|max. 45
|Aku laadimisaeg (min)
|240
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcheri tolmuimejad võivad teie koristusaega poole võrra lühendada, kuna tavalise kodumajapidamises tekkiva mustuse saab põrandatelt ühe sammuga eemaldada, kaotades ära vajaduse enne pesemist tolmuimejaga puhastada.
** Põhineb sõltumatu katselabori testidel. /
** Põhineb sõltumatu katselabori testidel. /
*** Advanced!Power režiim eemaldab isegi kõige kangekaelsema kuivanud mustuse kahekordse imemisvõimsuse ja 20 protsenti suurema veekogusega võrreldes automaatrežiimiga.
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 2 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Laadimis-, puhastus- ja hoiujaam koos kuivatusfunktsiooniga
- Puhastushari
- Lapik kurdfilter: 1 tk.
- Svammfilter: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Topeltfiltri süsteem
- Isepuhastuv režiim
- Automaatne režiim
- Trepirežiim
- Power režiim
- Kuivrežiim
- Puhta vee paagi täitetaseme indikaator
- Määrdunud vee paagi täitetaseme indikaator
- Transportrattad
- Kandesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
- Vedelikud
- Lemmikloomade karvad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.