Avastage FCV 4 Dry Extra – Thermo!Dry kuivatusjaamaga varustatud universaalne seade, mis muudab teie põrandapuhastust põhjalikult! See kolm-ühes pesev tolmuimeja koos uuendusliku Xtra!Clean funktsiooniga imeb tolmu, peseb ja kuivatab, tulles kergesti toime kõvakattega põrandate, vaipade ja vedelike koristamisega ning säästes kuni 50 protsenti aega*. Valige nelja puhastusrežiimi vahel – automaatrežiim Dynamic!Control anduriga, nutikas Stair!Assist režiim, kuivpuhastus ja võimas Advanced!Power režiim*** – et eemaldada tolm, lemmikloomakarvad või plekid. Hygienic!Spin tehnoloogia (kuni 500 pööret minutis) tagab puhtuse ja eemaldab kuni 99 protsenti bakteritest**. Võimas BLDC-mootor ja kuni 45-minutiline aku tööaeg võimaldavad puhastada kuni 200 ruutmeetrit järjest. Seadmel on 3,2-tolline Vision!Clean ekraan, automaatne start/stopp, Thermo!Dry kuuma õhuga isepuhastus ning kaks pestavat Pure!Roll rullikut, et puhastamine oleks maksimaalselt mugav ja hügieeniline.