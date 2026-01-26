Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt

Pumbake usaldusväärselt välja selget ja musta vett pumpamisvõimsusega kuni 11 000 l/h: Kompaktse ja vastupidava mustuseveepumbaga SP 11.000 Dirt koos ujuklülitiga.

Kuni 11 000 liitrit tunnis pumpamise võimsusega sukelpumbal SP 11.000 Dirt pole probleemiks vett kiiresti veekogudest ja aiatiikidest välja pumbata. See pumpab usaldusväärselt välja puhta ja musta vee, mis sisaldab kuni 20 mm läbimõõduga mustuseosakesi. Lisavarustusena on saadaval ka eelfilter, mis kaitseb pumba tiivikut veelgi suuremate mustuseosakeste korral. Sukelduval määrdunud veepumbal on ka ujuklüliti, mis lülitab pumba olenevalt veetasemest sisse ja välja, takistades seeläbi ka kuivtöötamist. Ujuklülitit saab fikseerida nii, et pumpa saab kasutada ka madalal veetasemel kuni 25 mm jääkvee sügavuseni. Täiendavad lisad: vastupidav liugrõngastihend eriti pikaks kasutuseaks, võimalik garantii pikendamine viie aastani ja Quick Connecti ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ühendamiseks.

Omadused ja tulu
Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt: Keraamiline tihend.
Eriti pikk kasutusiga.
Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt: Ujuklüliti
Pumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.
Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt: Quick Connect kiirühendus
Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
  • Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
  • Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
  • Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav eelfilter (lisatarvik)
  • Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 400
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 11000
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Tõstekõrgus (m) 7
Rõhk (bar) max. 0,7
Osakeste suurus (mm) max. 20
Sukelsügavus (m) max. 7
Min jääkvesi, käsitsi (mm) 25
Allesjääva vee kõrgus (mm) 25
Ühenduskeere G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere G1/2 sisekeere
Toitekaabel (m) 10
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,4
Kaal, sh pakend (kg) 5,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Seadmed

  • Mugav kandesang
  • Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
  • Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
  • Ujuklüliti
  • Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
  • Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
  • Keraamiline tihend.
Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
  • Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
Lisatarvikud
