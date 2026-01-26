Kuni 11 000 liitrit tunnis pumpamise võimsusega sukelpumbal SP 11.000 Dirt pole probleemiks vett kiiresti veekogudest ja aiatiikidest välja pumbata. See pumpab usaldusväärselt välja puhta ja musta vee, mis sisaldab kuni 20 mm läbimõõduga mustuseosakesi. Lisavarustusena on saadaval ka eelfilter, mis kaitseb pumba tiivikut veelgi suuremate mustuseosakeste korral. Sukelduval määrdunud veepumbal on ka ujuklüliti, mis lülitab pumba olenevalt veetasemest sisse ja välja, takistades seeläbi ka kuivtöötamist. Ujuklülitit saab fikseerida nii, et pumpa saab kasutada ka madalal veetasemel kuni 25 mm jääkvee sügavuseni. Täiendavad lisad: vastupidav liugrõngastihend eriti pikaks kasutuseaks, võimalik garantii pikendamine viie aastani ja Quick Connecti ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ühendamiseks.