Määrdunud vee sukelpump SP 11.000 Dirt
Pumbake usaldusväärselt välja selget ja musta vett pumpamisvõimsusega kuni 11 000 l/h: Kompaktse ja vastupidava mustuseveepumbaga SP 11.000 Dirt koos ujuklülitiga.
Kuni 11 000 liitrit tunnis pumpamise võimsusega sukelpumbal SP 11.000 Dirt pole probleemiks vett kiiresti veekogudest ja aiatiikidest välja pumbata. See pumpab usaldusväärselt välja puhta ja musta vee, mis sisaldab kuni 20 mm läbimõõduga mustuseosakesi. Lisavarustusena on saadaval ka eelfilter, mis kaitseb pumba tiivikut veelgi suuremate mustuseosakeste korral. Sukelduval määrdunud veepumbal on ka ujuklüliti, mis lülitab pumba olenevalt veetasemest sisse ja välja, takistades seeläbi ka kuivtöötamist. Ujuklülitit saab fikseerida nii, et pumpa saab kasutada ka madalal veetasemel kuni 25 mm jääkvee sügavuseni. Täiendavad lisad: vastupidav liugrõngastihend eriti pikaks kasutuseaks, võimalik garantii pikendamine viie aastani ja Quick Connecti ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ühendamiseks.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
UjuklülitiPumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav eelfilter (lisatarvik)
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|400
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 11000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|7
|Rõhk (bar)
|max. 0,7
|Osakeste suurus (mm)
|max. 20
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|25
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|25
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Ujuklüliti
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
Lisatarvikud
