Kärcheri kõige suurema jõudlusega sukelpump on suuteline pumpama kuni 17000 liitrit puhast, kuni kergelt saastunud vett tunnis. Ideaalne abiline basseinidest, äravoolu torustikest või lekete tõttu tekkinud veekogumite likvideerimiseks. Enamsaastunud vee korral ja pumbatiiviku kaitsmiseks soovitatakse kasutada kaasasolevat roostevabast terasest eelfiltrit. Töökindel roostevabast terasest korpus ja rõngastihend muudavad pumba eriti vastupidavaks. Pumbal on võimalik registreerida pikendatud garantii, kuni 5 aastani. Sukelpump on varustatud reguleeritava tasemeanduriga, mida saab seadistada jooksvalt. Sensor käivitab pumba veega kokkupuutel. SP 17.00 Flat Sensor pumbal on kokkukäivad tugijalad, mis võimaldavad sukelpumbal käivituda ka siis, kui veetase on kõigest 7 millimeetrit. Lülitiga saab pumba manuaalses režiimis ka püsivalt tööle panna- nii pideva töö kui ka automaatrežiimis pumpab SP 17.000 sõltuvalt tasemeanduri seadistusest välja kogu vee, jättes pinnale vaid 1 mm paksuse veekihi, mida on lihtne mopiga kuivatada. Lisaks on Quick Connect kiirühenduse abil lihtne pumba külge kinnitada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.