Sukelpump SP 17.000 Flat Level Sensor
Võimas sukelpump SP 17.000 Flat Level Sensor on ideaalne seade puhta vee pumpamiseks,jõudlusega kuni 17000 l/h.Pumbal on taseme sensor,mis võimaldab mopikuiva tulemuse. Komplektis eelfilter.
Kärcheri kõige suurema jõudlusega sukelpump on suuteline pumpama kuni 17000 liitrit puhast, kuni kergelt saastunud vett tunnis. Ideaalne abiline basseinidest, äravoolu torustikest või lekete tõttu tekkinud veekogumite likvideerimiseks. Enamsaastunud vee korral ja pumbatiiviku kaitsmiseks soovitatakse kasutada kaasasolevat roostevabast terasest eelfiltrit. Töökindel roostevabast terasest korpus ja rõngastihend muudavad pumba eriti vastupidavaks. Pumbal on võimalik registreerida pikendatud garantii, kuni 5 aastani. Sukelpump on varustatud reguleeritava tasemeanduriga, mida saab seadistada jooksvalt. Sensor käivitab pumba veega kokkupuutel. SP 17.00 Flat Sensor pumbal on kokkukäivad tugijalad, mis võimaldavad sukelpumbal käivituda ka siis, kui veetase on kõigest 7 millimeetrit. Lülitiga saab pumba manuaalses režiimis ka püsivalt tööle panna- nii pideva töö kui ka automaatrežiimis pumpab SP 17.000 sõltuvalt tasemeanduri seadistusest välja kogu vee, jättes pinnale vaid 1 mm paksuse veekihi, mida on lihtne mopiga kuivatada. Lisaks on Quick Connect kiirühenduse abil lihtne pumba külge kinnitada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
TasemeandurLõputult muudetavate sisse- ja väljalülituspunktide määramiseks pumpadel.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumbaga.
Kokkupandavad jalad
- Ümberlülitus tavaliselt töörežiimilt suurema jõudlusega režiimile, kus allesjääva veekihi paksus on vaid 1 mm, mida on lihtne mopiga ära kuivatada.
Automaatne ventilatsioon
- Pump hakkab manuaalrežiimis tööle siis, kui veetase on 7 cm.
Automaat-/manuaalrežiimi lüliti
- Automaat- ja manuaalrežiimi vahetamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav roostevabast terasest eelfilter
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 17000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|9
|Rõhk (bar)
|max. 0,9
|Puhastab madalalt, sügavuselt kuni (mm)
|1
|Osakeste suurus (mm)
|max. 5
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Järeltöötamise aeg (s)
|15
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|1
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|1
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|238 x 293 x 356
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,3
Scope of supply
- Roostevabast terasest eemaldatav filter
- Ühendusvoolik: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' koos tagasivooluklapiga
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Pumbal asuv lüliti
- Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee
- Tasemeandur: võimalus jooksvalt määrata lülitustaset
- Keraamiline tihend.
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
Kasutusvaldkonnad
- Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
- Vee väljapumpamiseks basseinidest
- Nõrutusšahtidesse paigaldamiseks.
Lisatarvikud
