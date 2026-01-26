Aiapump BP 4.500 Garden
Tugev ja vastupidav: aiapump BP 4.500 Garden on ideaalne lahendus keskkonnasõbralikuks aia kastmiseks alternatiivsetest veeallikatest, nagu tsisternid, mahutid jne.
Kompaktne, vastupidav ja kauakestev aiapump BP 4.500 Garden on ideaalne algtaseme mudel aia kastmiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks mahutitest ja veekogudest pärit veega. Pump avaldab muljet suure imemisvõimsuse ja optimaalse survejõudlusega. Tänu ergonoomilisele käepidemele ja väikesele kaalule saab BP 4.500 Gardenit mugavalt transportida. Aiapump on ka hooldusvaba ja ühendatav ilma tööriistu kasutamata. Seadet saab mugavalt sisse ja välja lülitada suure jalglüliti abil. Kvaliteetsete materjalide kasutamine tagab pika eluea. Kärcher pakub ka pikendatud viieaastast garantiid. Veelgi enam: elektroonilise rõhulüliti abil saab BP 4.500 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop funktsiooniga pumbaks. See tähendab aia kastmisel veelgi suuremat mugavust. Kuid see pole veel kõik: täiustatud pump sobib suurepäraselt majapidamises kasutatava veevarustuse jaoks.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Optimaalne imemineKvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 4500
|Tõstekõrgus (m)
|max. 36
|Rõhk (bar)
|max. 3,6
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.