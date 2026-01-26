Kompaktne, vastupidav ja kauakestev aiapump BP 4.500 Garden on ideaalne algtaseme mudel aia kastmiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks mahutitest ja veekogudest pärit veega. Pump avaldab muljet suure imemisvõimsuse ja optimaalse survejõudlusega. Tänu ergonoomilisele käepidemele ja väikesele kaalule saab BP 4.500 Gardenit mugavalt transportida. Aiapump on ka hooldusvaba ja ühendatav ilma tööriistu kasutamata. Seadet saab mugavalt sisse ja välja lülitada suure jalglüliti abil. Kvaliteetsete materjalide kasutamine tagab pika eluea. Kärcher pakub ka pikendatud viieaastast garantiid. Veelgi enam: elektroonilise rõhulüliti abil saab BP 4.500 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop funktsiooniga pumbaks. See tähendab aia kastmisel veelgi suuremat mugavust. Kuid see pole veel kõik: täiustatud pump sobib suurepäraselt majapidamises kasutatava veevarustuse jaoks.