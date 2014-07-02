Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern

Roostevabast terasest korpusega BP 2 Cistern on ideaalne sukel-survepump aia kastmiseks tsisternist. Sisaldab voolikuühendust ja ujuklülitit.

Sukel-survepump BP 2 Cistern sobib ideaalselt alternatiivsete allikate kasutamiseks aia kastmisel. Vihma-, kaevu- või põhjavee kasutamine aitab säästa väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja kandesang on äärmiselt töökindlad. Pumba langetamiseks (näiteks kaevu) saab siduda köie pumba külge. Surve-sukelpumbal on integreeritud eelfilter ja ujuklüliti, mis lülitab pumba vastavalt veetasemele sisse ja välja, kaitstes nii pumpa kuivalt töötamise eest. Lülitustaset saab paindlikult reguleerida. Voolikuühenduste komplektiga, mis kuulub tarnitava seadme komplekti, saab pumba külge ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud tagasilöögiklappi.

Omadused ja tulu
Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern: Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja mugav kandesang
Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja mugav kandesang
Pikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus. Lihtne transportida ja käsitseda.
Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern: Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili
3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern: Integreeritud eelfilter
Integreeritud eelfilter
Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Juhtmega ühendatud ujuklüliti
  • Kuivalt töötamise kaitse, mis toimib veetaseme määratlemise kaudu.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 800
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 5700
Tõstekõrgus (m) 32
Rõhk (bar) max. 3,2
Sukelsügavus (m) max. 7
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitejuhe (m) 10
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 9,9
Kaal, sh pakend (kg) 11,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga

Seadmed

  • Sisseehitatud tagasilöögiklapp
  • Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
  • Ujuklüliti
  • Tugev roostevabast terasest käepide
  • Integreeritud eelfilter
  • Lülitustaseme lihtne määratlus
Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern
Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine tsisternidest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.