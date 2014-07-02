Sukel-survepump Sukel-survepump BP 2 Cistern
Roostevabast terasest korpusega BP 2 Cistern on ideaalne sukel-survepump aia kastmiseks tsisternist. Sisaldab voolikuühendust ja ujuklülitit.
Sukel-survepump BP 2 Cistern sobib ideaalselt alternatiivsete allikate kasutamiseks aia kastmisel. Vihma-, kaevu- või põhjavee kasutamine aitab säästa väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja kandesang on äärmiselt töökindlad. Pumba langetamiseks (näiteks kaevu) saab siduda köie pumba külge. Surve-sukelpumbal on integreeritud eelfilter ja ujuklüliti, mis lülitab pumba vastavalt veetasemele sisse ja välja, kaitstes nii pumpa kuivalt töötamise eest. Lülitustaset saab paindlikult reguleerida. Voolikuühenduste komplektiga, mis kuulub tarnitava seadme komplekti, saab pumba külge ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud tagasilöögiklappi.
Omadused ja tulu
Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja mugav kandesangPikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus. Lihtne transportida ja käsitseda.
Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.
Integreeritud eelfilterKaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Juhtmega ühendatud ujuklüliti
- Kuivalt töötamise kaitse, mis toimib veetaseme määratlemise kaudu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|800
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 5700
|Tõstekõrgus (m)
|32
|Rõhk (bar)
|max. 3,2
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|10
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga
Seadmed
- Sisseehitatud tagasilöögiklapp
- Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused
- Ujuklüliti
- Tugev roostevabast terasest käepide
- Integreeritud eelfilter
- Lülitustaseme lihtne määratlus
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine tsisternidest
Lisatarvikud
