Sukel-survepump BP 2 Cistern sobib ideaalselt alternatiivsete allikate kasutamiseks aia kastmisel. Vihma-, kaevu- või põhjavee kasutamine aitab säästa väärtuslikku joogivett. Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja kandesang on äärmiselt töökindlad. Pumba langetamiseks (näiteks kaevu) saab siduda köie pumba külge. Surve-sukelpumbal on integreeritud eelfilter ja ujuklüliti, mis lülitab pumba vastavalt veetasemele sisse ja välja, kaitstes nii pumpa kuivalt töötamise eest. Lülitustaset saab paindlikult reguleerida. Voolikuühenduste komplektiga, mis kuulub tarnitava seadme komplekti, saab pumba külge ühendada nii 3/4" kui ka 1" voolikuid. Sisaldab ka integreeritud tagasilöögiklappi.