Nutikas puhastusrobot RCV 5 puhastab põrandad ja madala karvaga vaipu iseseisvalt ja süstemaatiliselt. Kuiv mustus transporditakse sisseehitatud jäätmemahutisse pöörleva harja, servade küljeharja ja ventilaatori abil. Ultraheliandur tuvastab vaibad, mida maksimaalse tulemuse saavutamiseks puhastatakse funktsiooniga Auto Boost. RCV 5 ei ime ainult tolmu, vaid suudab ka märgpuhastust teha. Märgpuhastusrežiimis välditakse vaipu automaatselt. Rakenduse kaudu kaardistab RCV 5 automaatselt ruumide kaardid. Iga ruumi jaoks saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Näiteks milliseid ruume tuleks tolmuimejaga puhastada, märgpuhastada või koristamata jätta. Tänu kaameraga kahe lasersüsteemile tuvastab ja väldib tippmudel RCV 5 ka lamedaid takistusi nagu kaablid, sokid või jalanõud. Täiendavad andurid hoiavad ära seadme kukkumise. Puhastamiseks saate RCV 5 mugavalt käivitada äpi kaudu, kasutades eelseadistatud individuaalset ajakava või vajutades seadme nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab see sellest teada häälväljundi kaudu.