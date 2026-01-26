RCV 5
RCV 5 imeb ja märgpuhastab tehisintellekti abil täiesti iseseisvalt. Täpse LiDAR-navigatsiooni, kahe laserisüsteemi ja kaameraga varustatud välditakse takistused vaevata.
Nutikas puhastusrobot RCV 5 puhastab põrandad ja madala karvaga vaipu iseseisvalt ja süstemaatiliselt. Kuiv mustus transporditakse sisseehitatud jäätmemahutisse pöörleva harja, servade küljeharja ja ventilaatori abil. Ultraheliandur tuvastab vaibad, mida maksimaalse tulemuse saavutamiseks puhastatakse funktsiooniga Auto Boost. RCV 5 ei ime ainult tolmu, vaid suudab ka märgpuhastust teha. Märgpuhastusrežiimis välditakse vaipu automaatselt. Rakenduse kaudu kaardistab RCV 5 automaatselt ruumide kaardid. Iga ruumi jaoks saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid. Näiteks milliseid ruume tuleks tolmuimejaga puhastada, märgpuhastada või koristamata jätta. Tänu kaameraga kahe lasersüsteemile tuvastab ja väldib tippmudel RCV 5 ka lamedaid takistusi nagu kaablid, sokid või jalanõud. Täiendavad andurid hoiavad ära seadme kukkumise. Puhastamiseks saate RCV 5 mugavalt käivitada äpi kaudu, kasutades eelseadistatud individuaalset ajakava või vajutades seadme nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab see sellest teada häälväljundi kaudu.
Omadused ja tulu
MärgpesuVeelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks võib RCV 5 ka moppi niisutada. Vajadusel kasutage puhastusseadet mikrokiudlapiga, täitke värske veepaak ja oletegi valmis. RCV 3 puhastusrobotit saab kasutada ainult tolmu imemiseks, ainult märgmoppimiseks või mõlema valikuga kombineeritud puhastusrežiimis.
Täpne navigeerimine tehisintellekti abilKiire ja jõulise LiDAR-navigatsiooniga robot skaneerib ja kaardistab ruume täpselt, tagades parima orientatsiooni usaldusväärseteks koristusretkedeks ka pimedas. Roboti kahe laseriga sensor ja kaamera võimaldavad isegi tuvastada väikseid või lamedaid objekte, mis on LiDAR-süsteemi jaoks liiga väikesed (nt kingad, sokid või kaablid). Kui kahe laserkaamera süsteem tuvastab takistused, lisab see need kaardile. Robot möödub neist intelligentse navigeerimismanöövriga, vältides kinnijäämist või kahju tekitamist.
Vaiba tuvastamine ja automaatne võimendusRCV 5 tuvastab ultrahelianduri abil automaatselt vaipkattega pinnad ja kuvab need rakenduses kaardil. Kui märgpuhastus on aktiveeritud, väldib robot tuvastatud vaibaga kaetud pindu ja sõidab neist ümber. Funktsioon Auto Boost suurendab imemisvõimsust vaipkattega pindadel veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.
Kukkumisandurid
- Kukkumisandurid hoiavad usaldusväärselt ära RCV 5 kukkumise trepist alla või alla kukkumast.
- Andurid skaneerivad põrandat. Kui tuvastatakse suur kukkumine, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümber pööramise.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmeedastus teie nutitelefoni rakenduse Home Robots ning robottolmuimeja ja -mopi vahel jookseb pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robottolmuimeja ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Häälväljund
- Alati hästi informeeritud: RCV 5 kasutab olulise teabe edastamiseks ja hetkeoleku jagamiseks häälväljundit.
- Kui robottolmuimeja RCV 5 vajab abi või teenindust, annab see paljudes olukordades sellest teile häälväljundi kaudu teada.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate RCV 5 puhastusrobotit konfigureerida ja juhtida seda mis tahes kohast. Isegi kui sa pole kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määratleda tsoone, kuhu te ei soovi, et robot läheks ja koristaks (nt kassikraapis, lastetoa mängualad või takistused, millest robot ei saa mööda).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
Taimeri programm
- Rakenduse kaudu saate planeerida koristusaegu ja koostada puhastusplaane.
- RCV 5 alustab iseseisvalt koristusreise vastavalt kavandatud kuupäevadele/kellaaegadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|120
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²/h)
|85
|Jäätmekonteiner (ml)
|330
|Täitevoolik (ml)
|240
|Imemisvõimsus (Pa)
|5000
|Müravõimsustase (dB(A))
|66
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga) (kg)
|3,9
|Kaal, alus (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Robottolmuimeja kõrgus (mm)
|97
|Roboti diameeter (mm)
|350
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Puhastushari
- Külghari: 2 x
- Filtrid: 2 x
- Puhastusinstrument
- Märgpesu osad
- Pühkimislapp: 2 x
- Jäätmekonteiner
- Täitevoolik
- Laadimisjaam
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Vaibasensor
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus/ Märgpuhastus/ Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv)/ Automaatsüsteem/ Koht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.