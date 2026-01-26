RCV 5 Comfort ühendab tehisintellekti kahe laserisüsteemi ja kaameraga, et tuvastada takistused, nagu kaablid või jalanõud, ja sõita nende ümber ohutult. Pärast sisse lülitamist alustab robot iseseisvalt tolmuimemist: kuiv mustus juhitakse pöörleva harja, külgharjade ja võimsa ventilaatori abil prügikonteinerisse. Ultraheli vaibaandur tuvastab vaibad ja aktiveerib imemisrežiimi võimsa automaatse võimenduse. RCV 5-le saab kinnitada lapi märgpuhastuseks. Märgpuhastusrežiimis väldib robot automaatselt vaipu. LiDAR-i keskkonnatuvastuse abil loob RCV 5 ruumikaardi, mida saab äpis kohandada. See võimaldab teil määratleda alad, mida tuleks ainult tolmuimejaga puhastada või kasutada ainult märgpuhastust. Robot aktiveeritakse äpiga, eelseadistatud graafikuga või ühe nupuvajutusega masina pealt. Puhastuse olekut saab äpis jälgida. Probleemide korral edastab RCV 5 märguandeid häälväljundi kaudu. Kui tema ülesanne on täidetud või vajadusel puhastamise vahepeal, naaseb robot automaatselt nutikasse laadimis- ja isetühjenemisjaama, kus tühjendab automaatselt tolmumahuti ja laeb akut.