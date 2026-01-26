RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort kasutab takistustest mööda navigeerimiseks LiDAR navigatsiooni, AI-d ja kahe laseriga süsteemi. Robot on äpida juhitav ning saab kasutada tolmu imemiseks, märgpuhastuseks ja mõlemat koos.
RCV 5 Comfort ühendab tehisintellekti kahe laserisüsteemi ja kaameraga, et tuvastada takistused, nagu kaablid või jalanõud, ja sõita nende ümber ohutult. Pärast sisse lülitamist alustab robot iseseisvalt tolmuimemist: kuiv mustus juhitakse pöörleva harja, külgharjade ja võimsa ventilaatori abil prügikonteinerisse. Ultraheli vaibaandur tuvastab vaibad ja aktiveerib imemisrežiimi võimsa automaatse võimenduse. RCV 5-le saab kinnitada lapi märgpuhastuseks. Märgpuhastusrežiimis väldib robot automaatselt vaipu. LiDAR-i keskkonnatuvastuse abil loob RCV 5 ruumikaardi, mida saab äpis kohandada. See võimaldab teil määratleda alad, mida tuleks ainult tolmuimejaga puhastada või kasutada ainult märgpuhastust. Robot aktiveeritakse äpiga, eelseadistatud graafikuga või ühe nupuvajutusega masina pealt. Puhastuse olekut saab äpis jälgida. Probleemide korral edastab RCV 5 märguandeid häälväljundi kaudu. Kui tema ülesanne on täidetud või vajadusel puhastamise vahepeal, naaseb robot automaatselt nutikasse laadimis- ja isetühjenemisjaama, kus tühjendab automaatselt tolmumahuti ja laeb akut.
Omadused ja tulu
MärgpesuVeelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks võib RCV 5 ka moppi niisutada. Vajadusel kasutage puhastusseadet mikrokiudlapiga, täitke värske veepaak ja oletegi valmis. RCV 3 puhastusrobotit saab kasutada ainult tolmu imemiseks, ainult märgmoppimiseks või mõlema valikuga kombineeritud puhastusrežiimis.
Täpne navigeerimine tehisintellekti abilKiire ja jõulise LiDAR-navigatsiooniga robot skaneerib ja kaardistab ruume täpselt, tagades parima orientatsiooni usaldusväärseteks koristusretkedeks ka pimedas. Roboti kahe laseriga sensor ja kaamera võimaldavad isegi tuvastada väikseid või lamedaid objekte, mis on LiDAR-süsteemi jaoks liiga väikesed (nt kingad, sokid või kaablid). Kui kahe laserkaamera süsteem tuvastab takistused, lisab see need kaardile. Robot möödub neist intelligentse navigeerimismanöövriga, vältides kinnijäämist või kahju tekitamist.
Tolmu automaatne tühjendamineTolmumahuti rutiinne automaatne tühjendamine pikendab oluliselt RCV 5 autonoomset puhastusaega. RCV 5 tolmumahutit ei ole vaja käsitsi tühjendada, välistades kokkupuute tolmu ja mustusega. Tolmumahuti rutiinne tühjendamine tagab, et RCV 5 imemisvõimsus on alati kõrge.
Vaiba tuvastamine ja automaatne võimendus
- RCV 5 tuvastab ultrahelianduri abil automaatselt vaipkattega pinnad ja kuvab need rakenduses kaardil.
- Kui märgpuhastus on aktiveeritud, väldib robot tuvastatud vaibaga kaetud pindu ja sõidab neist ümber.
- Funktsioon Auto Boost suurendab imemisvõimsust vaipkattega pindadel veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate RCV 5 puhastusrobotit konfigureerida ja juhtida seda mis tahes kohast. Isegi kui sa pole kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määratleda tsoone, kuhu te ei soovi, et robot läheks ja koristaks (nt kassikraapis, lastetoa mängualad või takistused, millest robot ei saa mööda).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Häälväljund
- Alati hästi informeeritud: RCV 5 kasutab olulise teabe edastamiseks ja hetkeoleku jagamiseks häälväljundit.
- Kui robottolmuimeja RCV 5 vajab abi või teenindust, annab see paljudes olukordades sellest teile häälväljundi kaudu teada.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmeedastus teie nutitelefoni rakenduse Home Robots ning robottolmuimeja ja -mopi vahel jookseb pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robottolmuimeja ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Fliisist filtrikott
- Fliisist filtrikott püüab kindlalt tolmu ja mustuse kinni.
- Eemaldatud mustus kõrvaldatakse lihtsalt ja hügieeniliselt.
- Kui fliisfiltrikott jaamast välja tõmmata, sulgub see automaatselt kohe. Nii püsib mustus turvaliselt kotti ning tolmu väljapääsemine koti vahetamisel on usaldusväärselt välistatud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|120
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²/h)
|85
|Jäätmekonteiner (ml)
|330
|Täitevoolik (ml)
|240
|Imemisvõimsus (Pa)
|5000
|Müravõimsustase (dB(A))
|66
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga) (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,5
|Robottolmuimeja kõrgus (mm)
|97
|Roboti diameeter (mm)
|350
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Puhastushari
- Külghari: 2 x
- Filtrid: 2 x
- Puhastusinstrument
- Märgpesu osad
- Pühkimislapp: 2 x
- Jäätmekonteiner
- Täitevoolik
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Vaibasensor
- Laadimis- ja tarvikute alus
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus/ Märgpuhastus/ Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv)/ Automaatsüsteem/ Koht
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.