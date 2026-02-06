Kogege vaevatut põrandapuhastust nutika RVF 7 Comfortiga. See uuenduslik robottolmuimeja ja -mopp puhastab täiesti autonoomselt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Tänu nutikale LiDAR-navigatsioonile, kaamerale ja tehisintellektile (AI) tuvastab seade takistused ja liigub eksimatult läbi kõigi ruumide. Kuni 10 000-paskalise imemisvõimsusega eemaldab see kuivpuhastuse käigus vaevata mustuse, samas kui Kärcheri tunnustatud rulltehnoloogia tagab suurepärase märgpuhastuse. RVF 7 Comforti multifunktsionaalne jaam võimaldab veelgi suuremat autonoomsust. Niipea kui puhas vesi otsa saab või musta vee ja tolmu mahutid täituvad, liigub RVF 7 Comfort automaatselt jaama. Seal lisatakse puhast vett ning eemaldatakse must vesi ja tolm – seda kõike ilma teie sekkumiseta. Juhtige RVF 7 Comforti mugavalt rakenduse kaudu ja nautige vaba aega.