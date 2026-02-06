Kogege vaevatut põrandapuhastust nutika RVF 7 Comfort Extraga. See uuenduslik robottolmuimeja ja -mopp puhastab täiesti autonoomselt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Tänu nutikale LiDAR-navigatsioonile, kaamerale ja tehisintellektile (AI) tuvastab seade takistused ja liigub eksimatult läbi kõigi ruumide. Kuni 10 000-paskalise imemisvõimsusega eemaldab see kuivpuhastuse käigus vaevata mustuse, samas kui Kärcheri tunnustatud rulltehnoloogia tagab suurepärase märgpuhastuse. RVF 7 Comfort Extra multifunktsionaalne jaam pakub maksimaalset autonoomsust. Kui puhas vesi lõppeb või mahutid täituvad, suundub robot automaatselt jaama, kus lisatakse puhast vett ning tühjendatakse musta vee ja tolmu mahutid ilma igasuguse sekkumiseta. Juhtige RVF 7 Comfort Extra seadet mugavalt rakenduse kaudu ja nautige säravat kodu ilma pingutuseta.