RVF 7 Comfort Extra
Autonoomne tolmuimemine ja moppimine: Kaamera ja tehisintellektiga (AI) varustatud RVF 7 Comfort Extra puhastab kõvakattega põrandaid ja madala karvaga vaipu, samal ajal kui multifunktsionaalne jaam tagab veelgi suurema autonoomsuse.
Kogege vaevatut põrandapuhastust nutika RVF 7 Comfort Extraga. See uuenduslik robottolmuimeja ja -mopp puhastab täiesti autonoomselt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Tänu nutikale LiDAR-navigatsioonile, kaamerale ja tehisintellektile (AI) tuvastab seade takistused ja liigub eksimatult läbi kõigi ruumide. Kuni 10 000-paskalise imemisvõimsusega eemaldab see kuivpuhastuse käigus vaevata mustuse, samas kui Kärcheri tunnustatud rulltehnoloogia tagab suurepärase märgpuhastuse. RVF 7 Comfort Extra multifunktsionaalne jaam pakub maksimaalset autonoomsust. Kui puhas vesi lõppeb või mahutid täituvad, suundub robot automaatselt jaama, kus lisatakse puhast vett ning tühjendatakse musta vee ja tolmu mahutid ilma igasuguse sekkumiseta. Juhtige RVF 7 Comfort Extra seadet mugavalt rakenduse kaudu ja nautige säravat kodu ilma pingutuseta.
Omadused ja tulu
Järeleproovitud rullikutehnoloogiaPöörlevat rullikut niisutatakse pidevalt puhta veega ja pühitakse pärast iga pööret põhjalikult üle. See tagab kõvade põrandate hügieenilise ja tõhusa märgpuhastuse.
Intelligentne mustusetuvastusRVF 7 Comfort Extra tuvastab määrdumisastme ja kohandab automaatselt puhastusparameetreid, et tagada tõhus ja põhjalik puhastus.
Otsepilt koos kaugjuurdepääsugaSaate igal ajal rakenduse kaudu vaadata oma ühendatud RVF 7 Comfort Extra otsepilti, mis võimaldab teil väljas viibides oma kodu jälgida.
Täpne navigeerimine LiDAR-i ja tehisintellekti abil
- Võimaldab kiiret ja täpset ruumituvastust isegi pimedas. See tähendab, et robot-tolmuimeja säilitab alati orienteerumisvõime ja puhastab usaldusväärselt.
- Täiendav üksik-lasersensor ja intelligentne kaamera tuvastavad väikesed või lamedad objektid, nagu kingad, sokid või kaablid, mis on LiDAR-ile nähtamatud.
- Kui laser-kaamerasüsteem tuvastab takistused, kantakse need salvestatavatele kaartidele.
Tõstetav mopi-rullik ja põhihari karvade takerdumisvastase tehnoloogiaga
- Kui RVF 7 Comfort Extra tuvastab põrandal märja mustuse või vedeliku, tõstetakse peamine kuivimemishari automaatselt üles.
- Kui RVF 7 Comfort Extra tuvastab märgpuhastuse ajal vaiba, tõstetakse mopi-rullik automaatselt üles, et kaitsta vaipa niiskuse eest (rakenduses eraldi seadistatav).
- Põhihari on varustatud erilise karvade takerdumisvastase elemendiga, nii et pikad karvad mähkuvad harja ümber palju vähem ja neid on seetõttu tunduvalt lihtsam eemaldada.
Kahe paagi süsteem integreeritud anduriga
- Mikrokiudrullikuid niisutatakse pidevalt puhta vee paagist tuleva veega, must vesi aga kogutakse eraldi paaki. Puhtad põrandad – iga kord, kui mopite.
multifunktsionaalne jaam (tolmuimemine ja moppimine)
- Multifunktsionaalne jaam tühjendab ja täidab veepaagid ning tühjendab kuivmustuse mahuti automaatselt. Seejärel jätkab robot iseseisvalt puhastamist.
- Pärast iga puhastustsüklit puhastatakse mopi-rullik automaatselt sooja veega ja kuivatatakse seejärel sooja õhuga.
Režiimi vahetamine nupuvajutusega
- Puhastusrežiimi kiire ja lihtne vahetamine nupuvajutusega otse masinal või multifunktsionaalses jaamas; käsitsemine on intuitiivne, mugav ja võimalik ka ilma rakenduseta.
Masinpestav rullik
- Mopi-rullik on masinpestav kuni 60 °C juures. See tähendab, et isegi rullikusse aja jooksul kogunenud kangekaelset mustust saab tõhusalt eemaldada.
- Veel üks võimalus mikrokiudrulliku puhastamiseks lisaks multifunktsionaalses jaamas puhastamisele.
Mugav juhtimine rakenduse kaudu
- Puhastusparameetrite kohandatud seadistamine: kaartide loomine erinevate korruste jaoks, keelutsoonide seadistamine, ruumide nimetamine, puhastusaegade määramine ja palju muud.
- Imemisvõimsust, veekulu ja muid puhastusseadeid saab määrata iga ruumi jaoks eraldi.
- Puhastamise edenemist saab pidevalt jälgida ja vaadata üksikasjalikke puhastusaruandeid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|14,4
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 67
|Imemisvõimsus (Pa)
|max. 13000
|Täitevoolik (ml)
|300
|Heitvee mahuti (ml)
|130
|Jäätmekonteiner (ml)
|250
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|150 (tolmuimemine)
|Puhastatav pind (m²)
|160 (tolmuimemine) / 60 (imur ja mopp)
|multifunktsionaalse jaama puhasveepaak (l)
|3
|multifunktsionaalse jaama mustveepaak (l)
|2,4
|multifunktsionaalse jaama filtrikott (l)
|4
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Roboti mõõtmed (P x L x K) (mm)
|105
|Roboti diameeter (mm)
|360
|multifunktsionaalse jaama mõõtmed (P x Laius x K) (mm)
|450 x 400 x 520
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|20,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Puhastushari
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 500 ml, lõhnatu vahutõrjevahend Foam Stop, 2 x 30 ml
- Jäätmekonteiner
- Filtrikottide kogus: 5 tk.
- Külghari: 4 x
- Märgpesu osad
- Mikrokiud-rullhari: 2 tk.
- Filtrid: 2 x
- Puhastusinstrument
- Täitevoolik
- Heitvee mahuti
- multifunktsionaalne jaam (tolmuimemine ja moppimine)
Seadmed
- Kukkumisandurid
- Autonoomne puhastus
- AI mustusetuvastus
- AI takistuste tuvastus
- otsepildi kaamera
- Vaibasensor
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- kuivpuhastusrežiim
- kombineeritud puhastusrežiim (märg ja kuiv)
- Autonoomne puhastus: Kuum vesi
- mopi iseseisev kuivatamine: kuum
- automaatne paagi täitmine
- automaatne paagi tühjendamine
- Tolmu automaatne tühjendamine
- Pühkimine servade lähedalt
- tõstetav puhastushari
- tõstetav mopp
- Filtrikoti materjal: Fliis
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
