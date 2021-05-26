Survepesurite lisatarvikud
Ideaalne abimees igaks väljakutseks sinu kodus: Kärcheri lisatarvikutega saate oma survepesuri kasutusvõimalusi detailselt ja mugavalt laiendada.
Kasutage lisatarvikute abil ära Kärcheri survepesuri kogu potentsiaal. Ükskõik, mis puhastusväljakutsed teie kodus ka tekivad, on kontroll alati teie käes: ükski sein ei ole liiga kõrge, ükski nurk liiga peidus ega ükski mustus liiga tõrges teie, teie survepesuri ja õigete lisatarvikute jaoks. Avastage Kärcheri lisatarvikud erinevateks puhastustoiminguteks.
Kasutusvaldkonnad
Autode, mootorrataste jms puhastamine
Puhastage oma auto nagu ekspert: alates vahu optimaalseks jaotuseks ette nähtud vahudüüsist ja erinevatest värvitud pindade õrnatoimeliseks puhastuseks mõeldud pehmetest pesuharjadest kuni mustuse eemaldamiseni velgedes olevatest tühimikest. Kärcheri puhastuslahendused tagavad säravpuhtad pinnad ja rõõmsad näod.
Põrandapindade ja astmete puhastamine
Külmad ilmad jätavad oma jälje ka välialadele. Õigete lisatarvikutega saab kiiresti ja vaevata kõrvaldada terrassidel ja rõdudel oleva sambla, samblikud ja roheka mustusekihi.
Pinnapuhasti T-Racer mudelid on eriti sobivad suurte kivi- ja puitpindade puhastamiseks, kuna puhastusdüüside kaugust maapinnast saab individuaalselt kohandada. Kärcheril on õige puhastuslahendus olema ka väikeste ja keerukamate kohtade, näiteks treppide jaoks: tänu võimsa kõrgsurvejoa ja harja manuaalse surve tõhusale kombinatsioonile on harjapead ideaalseks variandiks erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks.
Raskesti ligipääsetavate alade puhastamine
Teleskoop-pihustustoruga ulatub survepesuriga puhastama kõrgel ja kaugel asuvaid pindu.
Täiskäik edasi – kombineerituna koos fassaadi- ja klaasipuhastustarvikuga saavad vaevata ja kiiresti kõrgsurve abil puhtaks ka seinad ja suured klaaspinnad, näiteks talveaiad.
Torude puhastamine
Torud ja äravoolud on ummistunud? See on nüüdsest minevik! Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt Kärcherilt kõrvaldab tõrksa mustuse äravoolutorudes, vihmaveerennides ja -torudes.