Maksimaalne liikumisvabadus ja maksimaalne mugavus: VC 4 Cordless myHome tolmuimeja, mille tööaeg on kuni 30 minutit, säästab kasutajat suure seadme järel vedamisest. Selle paljud intelligentsed funktsioonid muudavad tolmuimemise rõõmuks: ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon, vaikne töötamine, ergonoomiline disain ja aktiivne põrandaotsik, mis tagab usaldusväärse mustuse kogumise kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt. Mugav Power Lock kaotab vajaduse toitenuppu pidevalt all hoida. Selle hoolikalt läbimõeldud disain tähendab ka seda, et see suudab puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti, näiteks diivanit tagant või mööbli alt.