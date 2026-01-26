Akuga tolmuimeja VC 4 Cordless myHome
Pingutusteta tolmu imemine tänu kergele disainile: VC 4 Cordless myHome võtab väikestes majapidamistes tolmuimemisest vaeva ära.
Maksimaalne liikumisvabadus ja maksimaalne mugavus: VC 4 Cordless myHome tolmuimeja, mille tööaeg on kuni 30 minutit, säästab kasutajat suure seadme järel vedamisest. Selle paljud intelligentsed funktsioonid muudavad tolmuimemise rõõmuks: ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon, vaikne töötamine, ergonoomiline disain ja aktiivne põrandaotsik, mis tagab usaldusväärse mustuse kogumise kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt. Mugav Power Lock kaotab vajaduse toitenuppu pidevalt all hoida. Selle hoolikalt läbimõeldud disain tähendab ka seda, et see suudab puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti, näiteks diivanit tagant või mööbli alt.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 21,6 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsakuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 30 minutit.
Kaheastmeline võimsuse reguleeriminePiisavalt tööaega, et puhastada väiksem majapidamine. Valikuline turborežiim. Kuni 18 minutit tööaega kõige suurema võimsusega.
Lihtne kasutadaVõimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga. Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Praktilise disainiga filtrisüsteem
- 3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja vahtfiltritega.
- Vahetusfiltrikotte pole vaja osta.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
Varstolmuimeja lihtne hoiustamine
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Ruumisäästlik disain, alati kasutusvalmis.
- Mugav laadimine fikseeritud asendist.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|650
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|21,6
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 30 Võimendusrežiim: / u. 18
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|345
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Aku: 21,6 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- Vahtfiltri element
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Universaalne põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsak ja pehme tolmuhari (kaks-ühes)
- Imitoru: Plastmass
- Väike seinakinnitus
Seadmed
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.