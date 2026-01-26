Akuga tolmuimeja VC 4 Cordless myHome Car
Kompaktne, kerge ja alati käepärast: kottideta filtrisüsteemiga juhtmeta tolmuimejana sobib VC 4 Cordless myHome Car suurepäraselt väikestesse majapidamistesse ja auto salongi puhastamiseks.
Alati olemas, kui seda vajate: VC 4 Cordless myHome Car tolmuimeja oma väikese kaalu ja piiramatu liikumisvabadusega on eriti mitmekülgne ja mugav kasutada. Kui imutoru on eemaldatud, saab sellest kompaktne käsitolmuimeja – ideaalne auto salongi puhastamiseks. Kaasas on ka ideaalsed tarvikud auto salongi puhastamiseks: prao-otsik, täiendav pikk ja painduv praootsik vaheruumide puhastamiseks, 2-in-1 pehme mööblihari õrnade pindade jaoks, pikendusvoolik ja suur polstriotsik. Täielikult laetuna võib seade töötada kuni 30 minutit. Seadme praktilised tarvikud eemaldavad tolmuimemisega seotud raske töö. Nende hulka kuuluvad harjav põrandaotsik mustuse usaldusväärseks eemaldamiseks kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, võimendusfunktsioon kiireks lisavõimsuseks, ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine ja lukustusnupp, mis eemaldab vajaduse toidet all hoida. Tolmuimejat saab kaasasoleva seinakonsooli abil kenasti hoiustada kitsastes kohtades.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 21,6 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsakuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 30 minutit.
Kaheastmeline võimsuse reguleeriminePiisavalt tööaega, et puhastada väiksem majapidamine. Valikuline turborežiim. Kuni 18 minutit tööaega kõige suurema võimsusega.
Lisatarvikud eelkõige autosalongi puhastamiseksPikk, painduv prao-otsik ja painduv pikendusvoolik võimaldavad hõlpsalt jõuda kõikidele auto pindadele. Suur polstriotsik turvatoolide kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Praktilise disainiga filtrisüsteem
- 3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja vahtfiltritega.
- Vahetusfiltrikotte pole vaja osta.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
Varstolmuimeja lihtne hoiustamine
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Ruumisäästlik disain, alati kasutusvalmis.
- Mugav laadimine fikseeritud asendist.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|650
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|21,6
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 30 Võimendusrežiim: / u. 18
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|345
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Aku: 21,6 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- Vahtfiltri element
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Universaalne põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Pikk ja paindlik prao-otsik
- Painduv pikendusvoolik
- Suur polstriotsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Plastmass
- Väike seinakinnitus
Seadmed
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
- Autosalongid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.