Alati olemas, kui seda vajate: VC 4 Cordless myHome Car tolmuimeja oma väikese kaalu ja piiramatu liikumisvabadusega on eriti mitmekülgne ja mugav kasutada. Kui imutoru on eemaldatud, saab sellest kompaktne käsitolmuimeja – ideaalne auto salongi puhastamiseks. Kaasas on ka ideaalsed tarvikud auto salongi puhastamiseks: prao-otsik, täiendav pikk ja painduv praootsik vaheruumide puhastamiseks, 2-in-1 pehme mööblihari õrnade pindade jaoks, pikendusvoolik ja suur polstriotsik. Täielikult laetuna võib seade töötada kuni 30 minutit. Seadme praktilised tarvikud eemaldavad tolmuimemisega seotud raske töö. Nende hulka kuuluvad harjav põrandaotsik mustuse usaldusväärseks eemaldamiseks kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt, võimendusfunktsioon kiireks lisavõimsuseks, ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine ja lukustusnupp, mis eemaldab vajaduse toidet all hoida. Tolmuimejat saab kaasasoleva seinakonsooli abil kenasti hoiustada kitsastes kohtades.