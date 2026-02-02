Teeb tolmuimemise rõõmuks: VC 6 Cordless ourFamily Car tolmuimeja pakub maksimaalset liikumisvabadust kodus ja autos tööajaga kuni 50 minutit. 250-vatine BLDC mootor eemaldab tolmuimejaga seotud raske töö, olgu see siis kogu maja või auto salongi puhastamine. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik imeb sama põhjalikult kõvadel põrandatel kui vaipadel. Kompaktne disain, väike kaal ja tarvikud muudavad tolmuimeja eriti mitmekülgseks, sealhulgas käsitolmuimejana. LED prao-otsik on kasulik abimees kitsastes ja pimedates kohtades puhastamisel, eriti autosalongides. 2-in-1 pehme mööbliharjaga saab armatuurlaual puhastada ka õrnu pindu. Pikendusvoolik suurendab ulatust ja polstri otsik sobib suurepäraselt autoistmetele. Muude kasulike funktsioonide hulka kuuluvad tolmumahuti lihtne tühjendamine ühe klõpsuga, võimendusfunktsioon suurema imemisvõimsuse saavutamiseks, ergonoomiline disain, mis võimaldab hõlpsat juurdepääsu mööbli alla, kolmeastmeline akunäidik ja vaikne töömüra. Tarnekomplekti kuulub ka laadimisfunktsiooniga seinakonsool.