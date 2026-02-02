Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Car
VC 6 Cordless ourFamily Car tolmukotita tolmuimeja pakub võimsat jõudlust ja just õigeid tarvikuid põhjalikuks puhastamiseks kodus ja autos.
Teeb tolmuimemise rõõmuks: VC 6 Cordless ourFamily Car tolmuimeja pakub maksimaalset liikumisvabadust kodus ja autos tööajaga kuni 50 minutit. 250-vatine BLDC mootor eemaldab tolmuimejaga seotud raske töö, olgu see siis kogu maja või auto salongi puhastamine. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik imeb sama põhjalikult kõvadel põrandatel kui vaipadel. Kompaktne disain, väike kaal ja tarvikud muudavad tolmuimeja eriti mitmekülgseks, sealhulgas käsitolmuimejana. LED prao-otsik on kasulik abimees kitsastes ja pimedates kohtades puhastamisel, eriti autosalongides. 2-in-1 pehme mööbliharjaga saab armatuurlaual puhastada ka õrnu pindu. Pikendusvoolik suurendab ulatust ja polstri otsik sobib suurepäraselt autoistmetele. Muude kasulike funktsioonide hulka kuuluvad tolmumahuti lihtne tühjendamine ühe klõpsuga, võimendusfunktsioon suurema imemisvõimsuse saavutamiseks, ergonoomiline disain, mis võimaldab hõlpsat juurdepääsu mööbli alla, kolmeastmeline akunäidik ja vaikne töömüra. Tarnekomplekti kuulub ka laadimisfunktsiooniga seinakonsool.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud eelkõige autosalongi puhastamiseksLED prao-otsik, mis aitab tuvastada mustuse asukohta pimedates nurkades. Pikk, painduv prao-otsik ja painduv pikendusvoolik võimaldavad hõlpsalt jõuda kõikidele auto pindadele. Suur polstriotsik turvatoolide kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|235
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Pikk ja paindlik prao-otsik
- LED - praeo-otsik
- Painduv pikendusvoolik
- Suur polstriotsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Autosalongid
