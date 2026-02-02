Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Extra
Kärcheri juhtmevaba ning tolmukotita varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily on varustatud eraldiseisva laadimisjaama ning rohkete lisatarvikutega, mis teevad raske töö ära Sinu eest.
Juhtmevaba varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily on varustatud suure hulga lisatarvikutega, mis teevad koristustöö igas majapidamises mitmekesiseks ning hõlpsaks. Olgu tegemist kogu maja koristuse või väikeste purudega põrandal - VC 6 Cordless ourFamily kuni 50 min kestev tööaeg ning võimas 250 W BLDC mootor muudavad tolmuimemise lihtsaks. Motoriseeritud LED-tuledega põrandaotsik töötab sama tõhusalt nii kõvadel põrandapindadel kui ka pehmel vaibal. Töö lihtsustamiseks on varstolmuimeja varustatud motoriseeritud mini turbo otsikuga, mis on spetsiaalselt mõeldud pehme mööbli ning madratsite puhastamiseks. Lisaks kergelt loetavale aku indikaatorile ning madalale müratasemele on VC 6 Cordless ourFamily-l ka ühe nupulevajutusega tühjendatav tolmukonteiner, turbofunktsioon imemisvõimsuse suurendamiseks ning ergonoomiline disain, mis võimaldab lihtsat ligipääsu raskesti pääsetavatesse kohtadesse. Lukustatav toiteluku funktsioon ja kerge kaal võimaldavad varstolmuimejat vajadusel kasutada ka kui käsitolmuimejat. Lisavarustusse kuulub: LED-tuledega otsik pimedate nurkade nägemiseks, 2in1 pehme mööbli hari, filtripuhastus tööriist, lisa filter ja eraldiseisev laadimisjaam koos lisatarvikute hoidikuga.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud teistele kasutusvaldkondadelePehme mööblit või kitsaid nurki on veelgi lihtsam puhastada lisadotsikute, näiteks miniturboharja ja LED-praootsiku abil. Miniturboharja motoriseerimine ja LED-praootsiku valgustus tagavad mustuse parema eemaldamise ja tuvastamise. Iseseisev laadimisjaam välistab vajaduse laadimisjaama seinale kinnitada.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.

- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|235
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Mini turbohari
- LED - praeo-otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Laadimisfunktsiooniga iseseisev parkimisjaam
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Trepid
Lisatarvikud
