Juhtmevaba varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily on varustatud suure hulga lisatarvikutega, mis teevad koristustöö igas majapidamises mitmekesiseks ning hõlpsaks. Olgu tegemist kogu maja koristuse või väikeste purudega põrandal - VC 6 Cordless ourFamily kuni 50 min kestev tööaeg ning võimas 250 W BLDC mootor muudavad tolmuimemise lihtsaks. Motoriseeritud LED-tuledega põrandaotsik töötab sama tõhusalt nii kõvadel põrandapindadel kui ka pehmel vaibal. Töö lihtsustamiseks on varstolmuimeja varustatud motoriseeritud mini turbo otsikuga, mis on spetsiaalselt mõeldud pehme mööbli ning madratsite puhastamiseks. Lisaks kergelt loetavale aku indikaatorile ning madalale müratasemele on VC 6 Cordless ourFamily-l ka ühe nupulevajutusega tühjendatav tolmukonteiner, turbofunktsioon imemisvõimsuse suurendamiseks ning ergonoomiline disain, mis võimaldab lihtsat ligipääsu raskesti pääsetavatesse kohtadesse. Lukustatav toiteluku funktsioon ja kerge kaal võimaldavad varstolmuimejat vajadusel kasutada ka kui käsitolmuimejat. Lisavarustusse kuulub: LED-tuledega otsik pimedate nurkade nägemiseks, 2in1 pehme mööbli hari, filtripuhastus tööriist, lisa filter ja eraldiseisev laadimisjaam koos lisatarvikute hoidikuga.