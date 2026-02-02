VC 6 Cordless ourFamily Pet tolmuimeja avaldab muljet suurepäraste tulemuste, mugava käsitsemise ja maksimaalse liikumisvabadusega kuni 50-minutilise tööajaga. Võimas 250-vatine BLDC mootor tagab pingutuseta tolmuimemise ja põhjalikud puhastustulemused isegi siis, kui on vaja eemaldada lemmikloomade karvad. Sellel on ka võimendusfunktsioon, mis annab vajadusel lisavõimsust. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik puhastab nii kõvasid põrandaid kui ka vaipu. Pehme mööbli ja madratsite jaoks on olemas ka mootoriga mini turbohari. Täiendava mugavuse huvides on sellel ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, ergonoomiline disain, mis võimaldab hõlpsalt puhastada ka mööbli alt, ja kolmeastmeline akunäidik. Teine eelis on tolmuimeja vaikne töömüra, mis ei hirmuta lemmikloomi. Lukustusnupp eemaldab vajaduse toitenuppu kogu aeg all hoida. Kompaktset seadet saab kasutada ka käsitolmuimejana, näiteks mööbli puhastamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad prao-otsik, 2-ühes pehme mööblihari, filtripuhastustööriist, samuti teine asendusfilter ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool.