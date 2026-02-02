Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Pet
VC 6 Cordless ourFamily Pet kotita tolmuimejal on suur imemisvõimsus ja sobivad tarvikud, mis eemaldavad peaaegu kõik lemmikloomade karvad.
VC 6 Cordless ourFamily Pet tolmuimeja avaldab muljet suurepäraste tulemuste, mugava käsitsemise ja maksimaalse liikumisvabadusega kuni 50-minutilise tööajaga. Võimas 250-vatine BLDC mootor tagab pingutuseta tolmuimemise ja põhjalikud puhastustulemused isegi siis, kui on vaja eemaldada lemmikloomade karvad. Sellel on ka võimendusfunktsioon, mis annab vajadusel lisavõimsust. LED-valgustusega mootoriga põrandaotsik puhastab nii kõvasid põrandaid kui ka vaipu. Pehme mööbli ja madratsite jaoks on olemas ka mootoriga mini turbohari. Täiendava mugavuse huvides on sellel ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, ergonoomiline disain, mis võimaldab hõlpsalt puhastada ka mööbli alt, ja kolmeastmeline akunäidik. Teine eelis on tolmuimeja vaikne töömüra, mis ei hirmuta lemmikloomi. Lukustusnupp eemaldab vajaduse toitenuppu kogu aeg all hoida. Kompaktset seadet saab kasutada ka käsitolmuimejana, näiteks mööbli puhastamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad prao-otsik, 2-ühes pehme mööblihari, filtripuhastustööriist, samuti teine asendusfilter ja laadimisfunktsiooniga seinakonsool.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud spetsiaalselt lemmikloomaomanikeleMootoriga miniturbohari eemaldab pehmelt mööblilt peaaegu kõik lahtised lemmikloomakarvad. Lihtne filtri puhastamine – oluline koduloomadega majapidamistes, kus on palju mustust, kui filtrit tuleks sagedamini puhastada.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Palju kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|235
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Mini turbohari
- Pragude puhastamise otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Lemmikloomade karvad
