Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra

Mugava koristuse tagamiseks on juhtmevaba varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax varustatud laialdase valiku lisatarvikutega sealhulgas eraldiseisva laadimisjaamaga, mis ei vaja seinale kinnitust.

Kiired ja põhjalikud koristustulemused ning maksimum mugavus – juhtmevaba põrandapesumasin FC 7 Cordless yourMax Extra üllatab innovaatilise tehnoloogia ning laialdase lisatarvikute valikuga. Võimas 350 W BLDC mootor, 25.2 V aku ning tolmusensoriga tehnoloogia tuvastab automaatselt mustuse ja reguleerib imemisvõimsust vastavalt vajadusele, tagades sellega efektiivse aku kestvuse, kuni 60 min. Motoriseeritud LED-tuledega põrandaotsik tagab parimad puhastustulemused kõvadel põrandapindadel, vaipkatetel ning paljudel muudel pindadel. FC 7 Cordless yourMax Extra on disainitud hõlpsasti mahtuma kitsastesse kohtadesse ning mööbli alla. Eemaldades imituubi? (suction tube) võib masinat kasutada kui käsitolmuimejat. Lisavõimalusi efektiivseks koristuseks annavad LED- tuledega otsik pimedate nurkade puhastamiseks, 2in1 pehmemööbli hari, ühe nupuvajutusega tolmukonteineri avamine/tühjendamine, turbofunktsioon lühiajaliseks lisavõimsuseks ning eraldiseisev laadimisjaam, mis täidab lisaks laadimisele ka lisatarvikute hoidiku eesmärki.

Omadused ja tulu
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra: Dust Sensor tehnoloogia
Dust Sensor tehnoloogia
Automaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra: Praktilise disainiga filtrisüsteem
Praktilise disainiga filtrisüsteem
3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra: Lisatarvikud teistele kasutusvaldkondadele
Lisatarvikud teistele kasutusvaldkondadele
Pehme mööblit või kitsaid nurki on veelgi lihtsam puhastada lisadotsikute, näiteks miniturboharja ja LED-praootsiku abil. Miniturboharja motoriseerimine ja LED-praootsiku valgustus tagavad mustuse parema eemaldamise ja tuvastamise. Iseseisev laadimisjaam välistab vajaduse laadimisjaama seinale kinnitada.
Peenhäälestatud tehnoloogia
  • Võimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt.
  • Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 60 minutit.
  • 350 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Liikuv põrandaotsik
  • Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
  • Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
  • Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
  • Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
  • Valikuline turborežiim.
Lihtne kasutada
  • Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
  • Valikuline turborežiim.
  • Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Lai valik kasutusvõimalusi
  • Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Müravõimsustase (dB(A)) < 78
Konteineri maht (ml) 800
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 25,2
Mahutavus (Ah) 2,5
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 220
Toide akulaadijale (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,6
Kaal, sh pakend (kg) 10,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
  • HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
  • Filtri puhastamise tööriist
  • Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
  • Mini turbohari
  • LED - praeo-otsik
  • 2-in-1 mööbliotsik
  • Imitoru: Metall
  • Laadimisfunktsiooniga iseseisev parkimisjaam

Seadmed

  • Pehme haardesang
  • Tolmukotita filtrisüsteem
  • Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
  • Tolmuandur
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
  • Vaibad
  • Trepid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.