Kiired ja põhjalikud koristustulemused ning maksimum mugavus – juhtmevaba põrandapesumasin FC 7 Cordless yourMax Extra üllatab innovaatilise tehnoloogia ning laialdase lisatarvikute valikuga. Võimas 350 W BLDC mootor, 25.2 V aku ning tolmusensoriga tehnoloogia tuvastab automaatselt mustuse ja reguleerib imemisvõimsust vastavalt vajadusele, tagades sellega efektiivse aku kestvuse, kuni 60 min. Motoriseeritud LED-tuledega põrandaotsik tagab parimad puhastustulemused kõvadel põrandapindadel, vaipkatetel ning paljudel muudel pindadel. FC 7 Cordless yourMax Extra on disainitud hõlpsasti mahtuma kitsastesse kohtadesse ning mööbli alla. Eemaldades imituubi? (suction tube) võib masinat kasutada kui käsitolmuimejat. Lisavõimalusi efektiivseks koristuseks annavad LED- tuledega otsik pimedate nurkade puhastamiseks, 2in1 pehmemööbli hari, ühe nupuvajutusega tolmukonteineri avamine/tühjendamine, turbofunktsioon lühiajaliseks lisavõimsuseks ning eraldiseisev laadimisjaam, mis täidab lisaks laadimisele ka lisatarvikute hoidiku eesmärki.