Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless myHome Extra
Mugava koristuse tagamiseks on juhtmevaba varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax varustatud laialdase valiku lisatarvikutega sealhulgas eraldiseisva laadimisjaamaga, mis ei vaja seinale kinnitust.
Kiired ja põhjalikud koristustulemused ning maksimum mugavus – juhtmevaba põrandapesumasin FC 7 Cordless yourMax Extra üllatab innovaatilise tehnoloogia ning laialdase lisatarvikute valikuga. Võimas 350 W BLDC mootor, 25.2 V aku ning tolmusensoriga tehnoloogia tuvastab automaatselt mustuse ja reguleerib imemisvõimsust vastavalt vajadusele, tagades sellega efektiivse aku kestvuse, kuni 60 min. Motoriseeritud LED-tuledega põrandaotsik tagab parimad puhastustulemused kõvadel põrandapindadel, vaipkatetel ning paljudel muudel pindadel. FC 7 Cordless yourMax Extra on disainitud hõlpsasti mahtuma kitsastesse kohtadesse ning mööbli alla. Eemaldades imituubi? (suction tube) võib masinat kasutada kui käsitolmuimejat. Lisavõimalusi efektiivseks koristuseks annavad LED- tuledega otsik pimedate nurkade puhastamiseks, 2in1 pehmemööbli hari, ühe nupuvajutusega tolmukonteineri avamine/tühjendamine, turbofunktsioon lühiajaliseks lisavõimsuseks ning eraldiseisev laadimisjaam, mis täidab lisaks laadimisele ka lisatarvikute hoidiku eesmärki.
Omadused ja tulu
Dust Sensor tehnoloogiaAutomaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lisatarvikud teistele kasutusvaldkondadelePehme mööblit või kitsaid nurki on veelgi lihtsam puhastada lisadotsikute, näiteks miniturboharja ja LED-praootsiku abil. Miniturboharja motoriseerimine ja LED-praootsiku valgustus tagavad mustuse parema eemaldamise ja tuvastamise. Iseseisev laadimisjaam välistab vajaduse laadimisjaama seinale kinnitada.
Peenhäälestatud tehnoloogia
- Võimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt.
- Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 60 minutit.
- 350 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Lai valik kasutusvõimalusi
- Võimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|220
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Mini turbohari
- LED - praeo-otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Laadimisfunktsiooniga iseseisev parkimisjaam
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
- Tolmuandur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Trepid
Lisatarvikud
