Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. See muudab uue VC 7 Signature Line'i koheselt äratuntavaks kui oma kategooria parima seadme. Esiletõstetud funktsioonidega, nagu tolmuandur, aktiivne põrandaotsik või 2-astmeline võimsuse juhtimine, seab see ka uued standardid puhastustulemustes ja tööajas. Tänu teisele akule on VC 7 Signature Line alati kasutusvalmis, et suurtes majapidamistes kiiresti tee vabaks teha.