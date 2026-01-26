Akuga tolmuimeja VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line tolmuimeja koos uuendusliku tolmuanduri ja teise akuga. Koos filtri puhastustööriista, praguotsiku, miniturboharja, pehme tolmuharja ja laadimisfunktsiooniga seinakinnitusega.
Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. See muudab uue VC 7 Signature Line'i koheselt äratuntavaks kui oma kategooria parima seadme. Esiletõstetud funktsioonidega, nagu tolmuandur, aktiivne põrandaotsik või 2-astmeline võimsuse juhtimine, seab see ka uued standardid puhastustulemustes ja tööajas. Tänu teisele akule on VC 7 Signature Line alati kasutusvalmis, et suurtes majapidamistes kiiresti tee vabaks teha.
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii.
Teine akuLõputu kasutusaeg
Dust Sensor tehnoloogiaAutomaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Praktilise disainiga filtrisüsteem
- 3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga.
- HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks.
- Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|220
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (2 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Mini turbohari
- Pragude puhastamise otsik
- 2-in-1 mööbliotsik
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
- Tolmuandur
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.