Tuha- ja tolmuimeja AD 2
Võimas kuiva vaakumiga tuhatolmuimeja tuha eemaldamiseks ilma mustusega kokku puutumata: integreeritud filtripuhastus, kauakestev imemisvõimsus ja 14-liitrine metallkonteiner.
Võimas, kauakestev, kasutajasõbralik, mitmekülgne ja ohutu: AD 2 kuiva vaakumiga, 600-vatise turbiiniga tuhatolmuimeja abiga ei saaks tuha eemaldamine lihtsam olla. Selle integreeritud filtripuhastussüsteem tagab kauakestva imemisvõimsuse, puhastades ummistunud filtri ühe nupuvajutusega nii, et imemisvõimsus tõuseb koheselt uuesti. Tänu konteineri praktilisele käepidemele ja üheosalisele filtrisüsteemile, millel on töökindel lapik kurdfilter ja jämedama mustuse jaoks mõeldud metallfilter, saab seda lihtsalt, kiiresti ja mustusega kokku puutumata tühjendada. Metallkonteiner, kaetud metallist valmistatud painduv imemisvoolik ja kvaliteetne leegikindel materjal tagavad tuha koristamisel maksimaalse ohutuse. Kaldus käsitoru tagab töö ajal optimaalse mugavuse ja toimib efektiivselt, eriti nurkades ja korstna raskesti ligipääsetavates kohtades. Nii on võimalik tuhajäägid täielikult eemaldada. Selle kompaktne disain tähendab, et tuhatolmuimejat saab igal ajal ka kitsastes kohtades hoida ning kui seda ei kasutata, saab imemisvooliku mugavalt vastu seadet toetada.
Omadused ja tulu
Kärcheri filtripuhastustehnoloogia ReBoost — filtri puhastamine vaid nupuvajutusegaÜhtlane imemisvõimsus võimaldab koristada pika aja vältel. Sobib suurte mustusekoguste sisseimemiseks.
Üheosaline filtrisüsteem (leegikindel) koos töökindla lapiku kurdfiltri ja jämedama mustuse jaoks mõeldud metallfiltrigaKonteineri lihtne tühjendamine ja puhastamine ilma mustusega kokku puutumata. Äärmiselt mugav, kuna filtrit on võimalik eemaldada vaid ühe liigutusega.
Leegikindel materjal, metallkonteiner ja metallvoolik (kaetud)Maksimaalne turvalisus tuha imemisel — isegi siis, kui seadet ei kasutata nõuetekohaselt.
Nurga all olev käsitoru
- Kõikide korstnanurkade ja piiratud ligipääsuga kohtade põhjalikuks puhastamiseks.
1 m imemisvoolik, mis on valmistatud kaetud metallist
- Äärmiselt paindlik ning võimaldab töötada paindlikult.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtne ja kiire avamine, sulgemine ja tühjendamine.
Konteineril praktiline käepide
- Konteineri mugavaks tühjendamiseks.
Toru praktiline parkimisasend seadmel
- Hea juurdepääs imemisvooliku hoidikule — ideaalne kasutada tööpauside ajal.
Suur juhtmekonks
- Ühenduskaabli ohutuks ja mugavaks hoiustamiseks.
Kompaktne ja kerge
- Ruumisäästlik hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|600
|Imemisvõimsus (W)
|140
|Vaakum (mbar)
|max. 210
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 40
|Konteineri maht (l)
|14
|Konteineri materjal
|Metall
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|82
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.2 m
- Imemisvooliku materjal: Metall, kaetud
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Polüester, leegikindel
- Suurema mustuse filter
- Jämedama mustuse filter, materjal: Metall
Seadmed
- Filtri puhastamise funktsioon
- Konteineri mugav käepide
- Madalam asend
- Kaablikonks
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Tuhaeemaldus
- Kaminad, ahjud jne
- Grillid
