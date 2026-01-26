Võimas, kauakestev, kasutajasõbralik, mitmekülgne ja ohutu: AD 2 kuiva vaakumiga, 600-vatise turbiiniga tuhatolmuimeja abiga ei saaks tuha eemaldamine lihtsam olla. Selle integreeritud filtripuhastussüsteem tagab kauakestva imemisvõimsuse, puhastades ummistunud filtri ühe nupuvajutusega nii, et imemisvõimsus tõuseb koheselt uuesti. Tänu konteineri praktilisele käepidemele ja üheosalisele filtrisüsteemile, millel on töökindel lapik kurdfilter ja jämedama mustuse jaoks mõeldud metallfilter, saab seda lihtsalt, kiiresti ja mustusega kokku puutumata tühjendada. Metallkonteiner, kaetud metallist valmistatud painduv imemisvoolik ja kvaliteetne leegikindel materjal tagavad tuha koristamisel maksimaalse ohutuse. Kaldus käsitoru tagab töö ajal optimaalse mugavuse ja toimib efektiivselt, eriti nurkades ja korstna raskesti ligipääsetavates kohtades. Nii on võimalik tuhajäägid täielikult eemaldada. Selle kompaktne disain tähendab, et tuhatolmuimejat saab igal ajal ka kitsastes kohtades hoida ning kui seda ei kasutata, saab imemisvooliku mugavalt vastu seadet toetada.