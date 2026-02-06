Kärcheri juhtmeta tuhaimur AD 2 Battery muudab tuha eemaldamise kaminatest, pelletiküttesüsteemidest või söegrillidest äärmiselt mugavaks. Vajaliku võimsuse tagab Kärcheri võimas vahetatav 18 V Battery Power aku, mille reaalajatehnoloogia Real Time Technology abil kuvatakse aku integreeritud LCD-ekraanile allesjäänud tööaeg. Nutikad uuendused, näiteks tõhus filtripuhastusfunktsioon ReBoost, mis toimib vaid nupuvajutusega, tagavad alati püsivalt kõrge imemisvõimsuse. Suurem mustus, tuhk ja isegi väikesed tolmuosakesed imetakse kindlalt imurisse – tänu viltusele käsitorule saab seda teha ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Kaetud metallist valmistatud painduv imivoolik ning tulekindel 14-liitrine kogumiskonteiner tagavad maksimaalse ohutuse. Ning töökindla lapiku kurdfiltriga, millel on ka metallist eelfilter suurema mustuse kogumiseks, jääb tolmuvabaks ka masinast väljapuhutav õhk. Pärast töö lõpetamist saab imivooliku paigutada seadme korpusel olevasse süvendisse, mis tagab seadme ruumisäästliku hoiustamise.