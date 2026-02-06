Akuga tuhaimur Akutoitel tuhaimur AD 2 aku komplektiga
Võimas pika tööajaga akutoitel tuhaimur AD 2 Battery, millel on tänu integreeritud filtripuhastusfunktsioonile ReBoost pidevalt kõrge imemisvõimsus. Ideaalne kaminate ja grillide puhastamiseks.
Kärcheri juhtmeta tuhaimur AD 2 Battery muudab tuha eemaldamise kaminatest, pelletiküttesüsteemidest või söegrillidest äärmiselt mugavaks. Vajaliku võimsuse tagab Kärcheri võimas vahetatav 18 V Battery Power aku, mille reaalajatehnoloogia Real Time Technology abil kuvatakse aku integreeritud LCD-ekraanile allesjäänud tööaeg. Nutikad uuendused, näiteks tõhus filtripuhastusfunktsioon ReBoost, mis toimib vaid nupuvajutusega, tagavad alati püsivalt kõrge imemisvõimsuse. Suurem mustus, tuhk ja isegi väikesed tolmuosakesed imetakse kindlalt imurisse – tänu viltusele käsitorule saab seda teha ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Kaetud metallist valmistatud painduv imivoolik ning tulekindel 14-liitrine kogumiskonteiner tagavad maksimaalse ohutuse. Ning töökindla lapiku kurdfiltriga, millel on ka metallist eelfilter suurema mustuse kogumiseks, jääb tolmuvabaks ka masinast väljapuhutav õhk. Pärast töö lõpetamist saab imivooliku paigutada seadme korpusel olevasse süvendisse, mis tagab seadme ruumisäästliku hoiustamise.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuMaksimaalne liikumisvabadus tänu juhtmevabale tehnoloogiale. LCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia aku laetuse taseme kuvamiseks. Sobib kõigi Kärcheri 18 V Battery Power platvormi seadmetega.
Leegikindel materjal, metallkonteiner ja metallvoolik (kaetud)Maksimaalne ohutus tuha imemisel – ka seadme mittenõuetekohasel kasutamisel.
Kärcheri filtripuhastustehnoloogia ReBoost — filtri puhastamine vaid nupuvajutusegaVõimas filtripuhastus vaid nupuvajutusega. Pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja suurte imetavate mustusekoguste tagamiseks.
Üheosaline filtrisüsteem (leegikindel) koos töökindla lapiku kurdfiltri ja jämedama mustuse jaoks mõeldud metallfiltriga
- Töökindla lapiku kurdfiltri ja suurema mustuse filtriga.
- Konteineri lihtne tühjendamine ja puhastamine ilma mustusega kokku puutumata.
- Äärmiselt mugav, kuna filtrit on võimalik eemaldada vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|200
|Imemisvõimsus (W)
|45
|Vaakum (mbar)
|max. 95
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 22
|Konteineri maht (l)
|14
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 13 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|78
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Imemisvooliku pikkus: 1.2 m
- Imemisvooliku materjal: Metall, kaetud
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Polüester, leegikindel
- Suurema mustuse filter
- Jämedama mustuse filter, materjal: Metall
Seadmed
- Konteineri materjal: Metall
- Nutikas ekraan: akusse integreeritud
- Filtri puhastamise funktsioon
- Madalam asend
- Konteineri mugav käepide
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Tuhaeemaldus
- Kaminad, ahjud jne
- Grillid
