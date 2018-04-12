Vee- ja tolmuimeja WD 2 Plus V-12/4/18/C
Kompaktsel esmatasandi vee- ja tolmuimejal WD 2 Plus V-12/4/18/C on 12 l plastkonteiner, 4 m juhe, 1,8 m pikkune imivoolik ja puhumisfunktsioon.
Mudel WD 2 Plus V-12/4/18/C avaldab muljet oma kompaktse disaini ning ülivõimsa ja energiatõhusa tööga – ja seda vaid 1000-vatise energiatarbe juures. Masin saavutab esmaklassilised tulemused kuiva, märja, peenema ja jämedakoelisema mustuse eemaldamisel. Sellel vee- ja tolmuimejal on töökindel 12 l plastkonteiner, 4 m juhe ja 1,8 m imivoolik, millel on sirge käepide, kiirkinnitusega põrandaotsik, vahtkummist filter ja fliisist tolmukott. Tolmuimejal on ka praktiline puhumisfunktsioon, mida saab kasutada kohtades, kus imemisfunktsiooni kasutamine on raskendatud. Masina ülaosal asuvat hoiustamisala saab kasutada tööriistade ja väiksemate komponentide (kruvid, naelad jms) ohutuks hoiustamiseks. Torud ja põrandaotsikud saab kiiresti ja mugavalt parkida põrkeraual olevatesse hoidikutesse. Lisaks sellele saab masinat ruumisäästlikult hoiustada, sellele on lisatarvikute hoidik, lukustussüsteem „Pull & Push“ ja ergonoomilise kujuga kandesang masina mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline tarvikute hoiustamineRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Seadme kompaktne hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioonPraktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik. Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) turvaline hoiustamine.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme kiire ja mugav hoiustamine masina küljes tööpauside jaoks.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|220
|Vaakum (mbar)
|max. 220
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 43
|Konteineri maht (l)
|12
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Imemisvooliku tüüp: sirge käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
