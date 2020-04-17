Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteineriga, võimas, energiatõhus ja kompaktne (1000 W). See tolmuimeja sisaldab 2 m imivoolikut, 4 m kaablit, 2 plasttoru, pragude otsikut, õhukest tööriistavoolikut, tööriistaadapterit ja pehmete harjastega imiharja. Praktiline lisa on integreeritud pistikupesa elektritööriistade ühendamiseks – tolmuimeja lülitub sisse ja välja koos tööriistaga. Seadmel on ka ühes tükis kassetifilter, fliisist filtrikott ja Clips põrandaotsik. Imiharjaga saab puhastada õrnemaid pindu. Eemaldatav käepide võimaldab töötada kitsastes oludes, kinnitades otsikud otse voolikule. Kohtades, kus imemine pole võimalik, saab kasutada puhumisfunktsiooni.