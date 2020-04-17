Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
Tolmuimejal WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteiner, 4 m juhe, 2 m voolik, elektritööriistadele mõeldud automaatse sisse- ja väljalülitusfunktsiooniga pistikupesa ning spetsiaalsed tarvikud töökotta.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteineriga, võimas, energiatõhus ja kompaktne (1000 W). See tolmuimeja sisaldab 2 m imivoolikut, 4 m kaablit, 2 plasttoru, pragude otsikut, õhukest tööriistavoolikut, tööriistaadapterit ja pehmete harjastega imiharja. Praktiline lisa on integreeritud pistikupesa elektritööriistade ühendamiseks – tolmuimeja lülitub sisse ja välja koos tööriistaga. Seadmel on ka ühes tükis kassetifilter, fliisist filtrikott ja Clips põrandaotsik. Imiharjaga saab puhastada õrnemaid pindu. Eemaldatav käepide võimaldab töötada kitsastes oludes, kinnitades otsikud otse voolikule. Kohtades, kus imemine pole võimalik, saab kasutada puhumisfunktsiooni.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed lisatarvikud tööpinkide puhastamiseksKiire ja põhjalik tööpinkide puhastus pehmete harjastega imemisharjaga. Õrnatoimeline pindade suhtes ja seega sobib tundlike pindade puhastamiseks.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse lihtne eemaldamine, nt kruusa.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 m
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
