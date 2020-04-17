Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop

Tolmuimejal WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteiner, 4 m juhe, 2 m voolik, elektritööriistadele mõeldud automaatse sisse- ja väljalülitusfunktsiooniga pistikupesa ning spetsiaalsed tarvikud töökotta.

Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteineriga, võimas, energiatõhus ja kompaktne (1000 W). See tolmuimeja sisaldab 2 m imivoolikut, 4 m kaablit, 2 plasttoru, pragude otsikut, õhukest tööriistavoolikut, tööriistaadapterit ja pehmete harjastega imiharja. Praktiline lisa on integreeritud pistikupesa elektritööriistade ühendamiseks – tolmuimeja lülitub sisse ja välja koos tööriistaga. Seadmel on ka ühes tükis kassetifilter, fliisist filtrikott ja Clips põrandaotsik. Imiharjaga saab puhastada õrnemaid pindu. Eemaldatav käepide võimaldab töötada kitsastes oludes, kinnitades otsikud otse voolikule. Kohtades, kus imemine pole võimalik, saab kasutada puhumisfunktsiooni.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop: Spetsiaalsed lisatarvikud tööpinkide puhastamiseks
Spetsiaalsed lisatarvikud tööpinkide puhastamiseks
Kiire ja põhjalik tööpinkide puhastus pehmete harjastega imemisharjaga. Õrnatoimeline pindade suhtes ja seega sobib tundlike pindade puhastamiseks.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop: Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.
Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop: Kassettfilter
Kassettfilter
Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
  • Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
  • Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
  • Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
  • Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
  • Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
  • Mustuse lihtne eemaldamine, nt kruusa.
  • Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Fliisist filtrikott
  • Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
  • Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Käepideme hoiukoht seadmel
  • Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
  • Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
  • Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W) min. 100 - max. 2100
Imemisvõimsus (W) 230
Vaakum (mbar) max. 230
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 45
Konteineri maht (l) 17
Konteineri materjal Roostevaba teras
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel (m) 4
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 74
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,2
Kaal, sh pakend (kg) 7,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 353 x 328 x 493

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 m
  • Torude materjal: Plastmass
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
  • Pragude puhastamise otsik
  • Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
  • Elektritööriistade ühendamise adapter
  • Pehmete harjastega imemispintsel
  • Kassettfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Lisatarvikute hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Kokkuklapitav käepide
  • Kaablikonks
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Vee- ja tolmuimeja WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Töökoda
  • Terrass
  • Kelder
  • Vedelikud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.