WD 3 V-17/4/20 on võimas ja energiasäästlik ning selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin, imivoolik ja klambriga ühendatav põrandaotsik sobivad ideaalselt kokku – parimaks puhastustulemuseks nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Märg- ja kuivtolmuimeja avaldab muljet oma kompaktse ehituse ja tugeva 17 l plastmahuti, 4 m kaabli, 2 m imivooliku ja fliisist filtrikotiga. Tänu üheosalisele kassettfiltrile on võimalik ilma filtrit vahetamata eemaldada nii märga kui ka kuiva mustust. Puhuri funktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate piirkondade puhastamiseks. Voolikut saab hoida ruumi säästvalt riputatuna masina pea külge. Kaablit saab hoida kaablikonksul, torusid ja põrandaotsikuid põrkeraual. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab mahutit lihtsalt avada ja sulgeda. Tolmuimeja käepideme saab eemaldada ja tarviku saab ühendada otse imivoolikuga. Samuti nutikas: tööriistu ja väikseid osi saab hoida masina pea piirkonnas. Ergonoomilise kujuga kandesang võimaldab mugavat teisaldamist.