Vee- ja tolmuimeja WD 3 V-17/4/20
Võimas, tõhus ning ülihea hinna ja jõudluse suhtega: Tolmuimeja WD 3 V-17/4/20 on muljetavaldav oma 17 l konteineri, 4 m kaabli, 2 m imivooliku ja üheosalise kassettfiltriga.
WD 3 V-17/4/20 on võimas ja energiasäästlik ning selle energiatarve on vaid 1000 W. Masin, imivoolik ja klambriga ühendatav põrandaotsik sobivad ideaalselt kokku – parimaks puhastustulemuseks nii kuiva, märja, peene kui ka jämeda mustuse eemaldamisel. Märg- ja kuivtolmuimeja avaldab muljet oma kompaktse ehituse ja tugeva 17 l plastmahuti, 4 m kaabli, 2 m imivooliku ja fliisist filtrikotiga. Tänu üheosalisele kassettfiltrile on võimalik ilma filtrit vahetamata eemaldada nii märga kui ka kuiva mustust. Puhuri funktsioon on kasulik raskesti ligipääsetavate piirkondade puhastamiseks. Voolikut saab hoida ruumi säästvalt riputatuna masina pea külge. Kaablit saab hoida kaablikonksul, torusid ja põrandaotsikuid põrkeraual. Lukustussüsteem „Pull & Push“ võimaldab mahutit lihtsalt avada ja sulgeda. Tolmuimeja käepideme saab eemaldada ja tarviku saab ühendada otse imivoolikuga. Samuti nutikas: tööriistu ja väikseid osi saab hoida masina pea piirkonnas. Ergonoomilise kujuga kandesang võimaldab mugavat teisaldamist.
Omadused ja tulu
KassettfilterMärja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata. Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidikRuumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik. Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriista ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja tolmu paremaks kinnipüüdmiseks.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab seadet transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Imemisvõimsus (W)
|230
|Vaakum (mbar)
|max. 230
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 45
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|74
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kokkuklapitav käepide
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Kelder
- Vedelikud
- Tuulekojad
- Hobiruumid
Lisatarvikud
