Vee- ja tolmuimeja WD 4 P V-20/5/22
Ülivõimas ja energiasäästlik vee- ja tolmuimeja 20 l plastmahutiga, pistikupesaga elektritööriistadega töötamiseks, 5 m kaabli, 2,2 m imemisvooliku ja puhuri funktsiooniga.
Ülivõimas ja energiasäästlik 1000 W võimsusega: WD 4 P V-20/5/22 vee- ja tolmuimeja, imemisvoolik ja klambritega põrandaotsik parimate puhastustulemuste saavutamiseks. Märg, kuiv, peen või jäme mustus eemaldatakse pidevalt ilma filtrit vahetamata. Seadmega on kaasas tugev ja löögikindel 20-liitrine plastmahuti, 5-meetrine kaabel, 2,2-meetrine imemisvoolik, klambritega põrandaotsik, lapikfilter ja fliisist filtrikott. Automaatse sisse/välja lülitiga sisseehitatud pistikupesa lihtsustab elektriliste tööriistadega töötamist. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab märg- ja kuivtolmuimeja filtrit eemaldada lihtsalt ja kiiresti – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, on abiks lisapuhuri funktsioon. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikuid kinnitada otse imemisvooliku külge. Voolikut saab hoida kompaktselt seadme korpuse küljes. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitud kaitserauale. Muude eeliste hulka kuuluvad "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks, samuti ergonoomilise kujuga kandesang seadme mugavaks transportimiseks.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmelImivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas. Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Riiul hoiustamiseks
- Tööriistade ja väikeste komponentide (kruvid, naelad jms) ohutu hoiustamine.
Käepideme hoiukoht seadmel
- Käepideme mugav hoiustamine masinal tööpauside ajal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1100
|Imemisvõimsus (W)
|240
|Vaakum (mbar)
|max. 240
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 55
|Konteineri maht (l)
|20
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Kelder
- Vedelikud
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.