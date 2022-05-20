Ülivõimas ja energiasäästlik 1000 W võimsusega: WD 4 P V-20/5/22 vee- ja tolmuimeja, imemisvoolik ja klambritega põrandaotsik parimate puhastustulemuste saavutamiseks. Märg, kuiv, peen või jäme mustus eemaldatakse pidevalt ilma filtrit vahetamata. Seadmega on kaasas tugev ja löögikindel 20-liitrine plastmahuti, 5-meetrine kaabel, 2,2-meetrine imemisvoolik, klambritega põrandaotsik, lapikfilter ja fliisist filtrikott. Automaatse sisse/välja lülitiga sisseehitatud pistikupesa lihtsustab elektriliste tööriistadega töötamist. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab märg- ja kuivtolmuimeja filtrit eemaldada lihtsalt ja kiiresti – ilma mustusega kokku puutumata. Kui tolmuimemine pole võimalik, on abiks lisapuhuri funktsioon. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikuid kinnitada otse imemisvooliku külge. Voolikut saab hoida kompaktselt seadme korpuse küljes. Torud ja põrandaotsik on samuti kiiresti ja mugavalt pargitud kaitserauale. Muude eeliste hulka kuuluvad "Pull & Push" lukustussüsteem konteineri lihtsaks avamiseks ja sulgemiseks, samuti ergonoomilise kujuga kandesang seadme mugavaks transportimiseks.