Suur imemisvõimsus ja energiasäästlik töö vaid 1000 W energiatarbega. WD 4 V-20/5/22 põrandaotsiku ja imivooliku töö on optimaalselt koordineeritud masinaga, saavutades säravpuhas tulemus. Märja, kuiva, peene ja jämedama mustuse eemaldamine ilma igasuguste katkestuste ja filtri vahetamiseta. WD 4 V-20/5/22 on 20 l vastupidavast plastikust konteineri, 5 m juhtme, 2,2 m imivoolikuga. Komplekti kuulub lisaks lapik kurdfilter, fliisist tolmukott ja pragude otsik. Tänu patenteeritud tehnoloogiale saab vee- ja tolmuimejal filtrit eemaldada hõlpsasti vaid mõne sekundiga – ja seda ilma tolmuga kokku puutumata. Kus tolmuimemine pole võimalik, saab kasutada WD 4 puhumisfunktsiooni. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imivooliku külge kinnitada. Voolikut saab kompaktselt hoiustada seadme ülaosal.Konteineri lihtsaks avamiseks ning sulgemiseks on masinal ka „Push & Pull“ lukustussüsteem. Seadme mugavaks transportimiseks on sel ergonoomilise kujuga kandesang.