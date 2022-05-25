WD 5 Control P 25/5/22 muudab puhastamise vaevatuks, eemaldades igat tüüpi mustuse suure imivõimsuse ja energiatõhususega. Uuenduslik 2-ühes kaugjuhtimispult pakub vabadust: see juhib seadet Bluetoothi kaudu või käivitab selle automaatselt juhtmevabade tööriistade kasutamisel (vibratsioonituvastus). Patenteeritud tehnoloogia lubab filtrit vahetada hügieeniliselt ja filtripuhastus taastab võimsuse hetkega. Integreeritud pistikupesa teeb sellest ideaalse partneri juhtmega tööriistadele. Power Control funktsiooniga saab võimsust täpselt reguleerida ning puhumisfunktsioon sobib õrnemateks töödeks. Seadmel on 25 l konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m imivoolik ja rataste pidur turvalisuse tagamiseks.