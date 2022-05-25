Vee- ja tolmuimeja WD 5 Control P 25/5/22
Mudel WD 5 Control P 25/5/22 koos 25-liitrise konteineri, seadmel pistikupesa ja 2-ühes kaugjuhtimispuldiga on ideaalne (juhtmevabade) elektritööriistadega töötamiseks. Varustatud filtripuhastusfunktsiooni ja Power Control võimsuse reguleerimisega.
WD 5 Control P 25/5/22 muudab puhastamise vaevatuks, eemaldades igat tüüpi mustuse suure imivõimsuse ja energiatõhususega. Uuenduslik 2-ühes kaugjuhtimispult pakub vabadust: see juhib seadet Bluetoothi kaudu või käivitab selle automaatselt juhtmevabade tööriistade kasutamisel (vibratsioonituvastus). Patenteeritud tehnoloogia lubab filtrit vahetada hügieeniliselt ja filtripuhastus taastab võimsuse hetkega. Integreeritud pistikupesa teeb sellest ideaalse partneri juhtmega tööriistadele. Power Control funktsiooniga saab võimsust täpselt reguleerida ning puhumisfunktsioon sobib õrnemateks töödeks. Seadmel on 25 l konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m imivoolik ja rataste pidur turvalisuse tagamiseks.
Omadused ja tulu
2-in-1 kaugjuhtimispultFunktsioon 1: võimaldab märg- ja kuivtolmuimejat Bluetoothi kaudu sisse/välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispulti imivoolikul.
Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastusFunktsioon 2: automaatrežiimis lülitab vibratsioonituvastus märg- ja kuivtolmuimeja sisse/välja niipea, kui akutoitega tööriist käivitub või seiskub. Automaatrežiimis jätkab tolmuimeja töötamist paar sekundit pärast tööriista väljalülitamist, et eemaldada kogu jääkmustus. Tolmuvabaks tööks!
Täiendav pistikupesa juhtmega elektritööriistadeleHööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Power Control
- Seadme imemisvõimsust saab pöördlülitiga astmeteta reguleerida (min kuni max), et kohanduda iga rakendusega.
Filtripuhastus ja patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia
- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Rattapidur
- Märg- ja kuivtolmuimeja on stabiilne isegi kuni 10° kalletel.
Vooliku, kaabli ja tarvikute hoidik seadme peal
- Imivoolikut saab hoida seadme peal. Intuitiivsed kinnitusvõimalused nii vasaku- kui paremakäelistele.
- Filtri kontrollsüsteem kestvaks suureks imemisvõimsuseks
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 20% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Värviline komponent
|Konteiner Kollane Seadme ülaosa Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- 2-in-1 kaugjuhtimispult
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
- Pöörlevad rattad piduriga: 1 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.