Vee- ja tolmuimeja WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 mudelit, millel on 25-liitrine konteiner, saab tänu 2-ühes kaugjuhtimispuldile juhtida otse imivoolikult. Sisaldab filtripuhastusfunktsiooni, seadme pistikupesa ja tühjenduskorki.
WD 5 Control P S 25/5/22 on võimas ja energiatõhus märg- ja kuivkoristuseks. 2-ühes kaugjuhtimispult võimaldab Bluetooth-juhtimist ning automaatne vibratsioonituvastus lülitab seadme sisse koos akutööriistadega. Lamefiltri vahetamine on tänu patenteeritud tehnoloogiale hügieeniline ja kontaktivaba. Nutikas filtripuhastus taastab imivõimsuse kiiresti, vältides töökatkestusi. Power Control funktsiooniga saab reguleerida võimsust vastavalt vajadusele. Sisseimetud vedelikke on lihtne eemaldada tühjenduskruvi kaudu. Seadmel on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m painduv imivoolik, pistikupesa ja puhumisfunktsioon.
Omadused ja tulu
2-in-1 kaugjuhtimispultFunktsioon 1: võimaldab märg- ja kuivtolmuimejat Bluetoothi kaudu sisse/välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispulti imivoolikul.
Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastusFunktsioon 2: automaatrežiimis lülitab vibratsioonituvastus märg- ja kuivtolmuimeja sisse/välja niipea, kui akutoitega tööriist käivitub või seiskub. Automaatrežiimis jätkab tolmuimeja töötamist paar sekundit pärast tööriista väljalülitamist, et eemaldada kogu jääkmustus. Tolmuvabaks tööks!
Täiendav pistikupesa juhtmega elektritööriistadeleHööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Power Control
- Seadme imemisvõimsust saab pöördlülitiga astmeteta reguleerida (min kuni max), et kohanduda iga rakendusega.
Filtripuhastus ja patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia
- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Rattapidur
- Märg- ja kuivtolmuimeja on stabiilne isegi kuni 10° kalletel.
Vooliku, kaabli ja tarvikute hoidik seadme peal
- Imivoolikut saab hoida seadme peal. Intuitiivsed kinnitusvõimalused nii vasaku- kui paremakäelistele.
- Ruumisäästlik ja turvaline tarvikute hoidik. Toitekaablit saab hoida integreeritud konksudel.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 20% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Konteiner Roostevaba teras Seadme ülaosa Kollane Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- 2-in-1 kaugjuhtimispult
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
- Pöörlevad rattad piduriga: 1 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Töökoda
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad