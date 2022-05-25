WD 5 Control P S 25/5/22 on võimas ja energiatõhus märg- ja kuivkoristuseks. 2-ühes kaugjuhtimispult võimaldab Bluetooth-juhtimist ning automaatne vibratsioonituvastus lülitab seadme sisse koos akutööriistadega. Lamefiltri vahetamine on tänu patenteeritud tehnoloogiale hügieeniline ja kontaktivaba. Nutikas filtripuhastus taastab imivõimsuse kiiresti, vältides töökatkestusi. Power Control funktsiooniga saab reguleerida võimsust vastavalt vajadusele. Sisseimetud vedelikke on lihtne eemaldada tühjenduskruvi kaudu. Seadmel on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m kaabel, 2,2 m painduv imivoolik, pistikupesa ja puhumisfunktsioon.