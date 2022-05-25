Vee- ja tolmuimeja WD 5 P S V-25/5/22
Eriti võimas: mudelil WD 5 P S V-25/5/22 on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe ja 2,2 m imivoolik, mistõttu on see ideaalne masin erinevate puhastustoimingute teostamiseks kodus.
Suurepärane imemisvõimsus ja energiatõhusus: vee- ja tolmuimeja WD 5 P S V-25/5/22 saavutab parimad võimalikud puhastustulemused vaid 1100 W energiatarbimise juures, puhastades nii kuiva, märja, peene ja jämedamakoelise mustuse. Seadmel on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Elektritööriistad saab hõlpsasti ühendada otse seadmel olevasse toitepistikusse, millel on automaatne sisse ja välja lülitamise lüliti. Nii imetakse saagimise või lihvimise tulemusena tekkinud tolm otse masinasse. Pöördlüliti abil saab vastavalt vajadusele reguleerida masina imemisvõimsust. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab lapikut kurdfiltrit eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri kiireks ja tõhusaks puhastamiseks piisab vaid filtri puhastamise nupule vajutamisest. Eemaldatav elektrostaatilise kaitsega käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks kinnitada seadme ülaosale. Põrkeraual olev parkimishoidik võimaldab kõiki torusid ja põrandaotsikut tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivooliku ruumisäästlik ja ohutu hoiustamine seadme ülaosale riputades.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Kaasasolevate lisatarvikute ruumisäästlik, ohutu ja praktiline hoiustamine.
- Toitekaabli kiire ja turvaline hoiustamine integreeritud kaablikonksu abil.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Fliisist filtrikott
- Tundlike pindade või õrnade esemete (nt tööpingil) säästvaks puhastamiseks.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Seade, imivoolik ja põrandaotsik on optimaalselt koordineeritud
- Ideaalsete puhastustulemuste saavutamiseks nii kuiva, märja, peenema ja jämedama mustuse korral.
- Maksimaalne mugavus ja paindlikkus koristamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|280
|Vaakum (mbar)
|max. 260
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 70
|Konteineri maht (l)
|25
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|5
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
