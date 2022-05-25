Suurepärane imemisvõimsus ja energiatõhusus: vee- ja tolmuimeja WD 5 P S V-25/5/22 saavutab parimad võimalikud puhastustulemused vaid 1100 W energiatarbimise juures, puhastades nii kuiva, märja, peene ja jämedamakoelise mustuse. Seadmel on töökindel 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe, 2,2 m imivoolik, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Elektritööriistad saab hõlpsasti ühendada otse seadmel olevasse toitepistikusse, millel on automaatne sisse ja välja lülitamise lüliti. Nii imetakse saagimise või lihvimise tulemusena tekkinud tolm otse masinasse. Pöördlüliti abil saab vastavalt vajadusele reguleerida masina imemisvõimsust. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab lapikut kurdfiltrit eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri kiireks ja tõhusaks puhastamiseks piisab vaid filtri puhastamise nupule vajutamisest. Eemaldatav elektrostaatilise kaitsega käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks kinnitada seadme ülaosale. Põrkeraual olev parkimishoidik võimaldab kõiki torusid ja põrandaotsikut tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada.