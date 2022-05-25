Võimas, kuid energiatõhus lahendus kodumajapidamiste koristamiseks. Vee- ja tolmuimeja WD 5 V-25/5/22 on ideaalne lahendus optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks kuiva, märja, peene ja jämedama mustuse kõrvaldamisel – ja seda vaid 1100 W energiatarbega. Seadmel on töökindel 25 l plastkonteiner, 5 m juhe, elektrostaatilise kaitsega käepidemega 2,2 m imivoolik, lülitatav põrandaotsik, lapik kurdfilter ja fliisist tolmukott. Lapik kurdfilter sobib ja kuiva mustuse pidevaks imemiseks ilma filtrit vahetamata. Tänu patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiale saab filtri eemaldada vaid sekunditega ja ilma tolmuga kokku puutumata. Filtri saab efektiivselt puhastada vaid nupuvajutuse abil – filtripuhastussüsteem puhastab filtri ja taastab imemisvõimsuse. Eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikud otse imemisvooliku külge kinnitada. Vooliku saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks ohutult seadme ülaosale kinnitada. Põrkeraual olev parkimishoidik võimaldab kõiki torusid ja põrandaotsikut tööpauside ajaks kiiresti ja mugavalt hoiustada.