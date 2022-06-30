Vee- ja tolmuimeja WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 PS V-30/6/22/T pakub silmapaistvat imemisvõimsust ja energiatõhusust ning on varustatud 30-liitrise roostevabast terasest mahuti, 6-meetrise juhtme, 2,2-meetrise imemisvooliku ja pistikupesaga tööriista jaoks.
Ülivõimas imemisvõimsus ja silmapaistev energiatõhusus, vaid 1300 vatise energiatarbimisega: WD 6 PS V-30/6/22/T märg- ja kuivtolmuimejal on 30-liitrine roostevabast terasest anum, 6-meetrine toitekaabel ja 2,2 meetri pikkune imemisvoolik. Tühjenduskruvi abil saab mugavalt konteinerisse imetud vedelikud völja lasta. Elektritööriistu, nagu saed või lihvijad, saab ühendada automaatse sisse/välja lülitiga integreeritud pistikupesa kaudu. Tööga tekkinud mustus eemaldatakse koheselt imemise teel. Pöördlüliti võimaldab kasutajal reguleerida imemisvõimsust vastavalt oma vajadustele. Lameda kurdfiltri saab eemaldada filtrikarbi avamisega, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma. Veelgi enam, filtrit saab tõhusalt puhastada, vajutades filtri puhastusnuppu, taastades seeläbi täieliku imemisvõimsuse. Puhuri funktsioon on eriti kasulik õrnade esemete puhastamisel. Elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide võimaldab tarvikuid otse imemisvooliku külge ühendada, mis on eriti kasulik peene tolmu imemisel. Imemisvoolikut saab hoiustada kompaktselt, riputades selle seadme pea külge.
Omadused ja tulu
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogiaFiltri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata. Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Eemaldatav käepide
- Võimalus ühendada erinevaid otsikuid otse imemisvooliku külge.
- Lihtsaks tolmuimemiseks ka kõige kitsamatest kohtadest.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1300
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|300
|Vaakum (mbar)
|max. 280
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 75
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|13
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Painduv imemisvoolik: 1 m, 35 mm
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk.
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.