Vee- ja tolmuimeja WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet ühendab ülivõimsa imemise ja energiatõhususe. Oma 30-liitrise roostevabast terasest konteineriga ja tarvikutega sõidukite salongi puhastamiseks ja loomakarvade imemiseks.
Ülivõimas, kuid energiasäästlik, nimivõimsus vaid 1300 vatti: WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet vee- ja tolmuimejal on 30-liitrine roostevabast terasest anum, mis on loodud vedelike hõlpsaks äraimemiseks. Integreeritud pistikupesa koos automaatse sisse/välja lülitiga võimaldab ühendada elektritööriistu. Pöördlülitit saab kasutada imemisvõimsuse reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Lameda kurdfiltri saab eemaldada ilma mustusega kokku puutumata, lihtsalt avades filtrikarbi. Veelgi enam, filtrit saab tõhusalt puhastada, vajutades filtri puhastusnuppu, taastades seeläbi täieliku imemisvõimsuse. Elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikuid kinnitada imemisvooliku enda külge. Sõidukite siseruumide puhastamiseks on kaasas järgmised tarvikud: auto otsik, ülipikk praootsik, pehmete ja kõvade harjastega imemisharjad ning polstriotsik lemmikloomade karvade usaldusväärseks eemaldamiseks tekstiilpindadelt. Täiendavad eelised hõlmavad asjaolu, et imemisvoolikut saab kompaktselt hoida, riputades selle seadme pea mõlemale küljele, samuti põrandaotsiku parkimisasendit.
Omadused ja tulu
Spetsiaalsed otsikud auto salongi puhastamiseks ja lemmikloomade karvade imemiseksParimateks puhastustulemusteks tundlikel ja suurtel pindadel ning kitsastes vaheruumides. Peene ja tõrksa mustuse optimaalseks eemaldamiseks.
Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe. Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Erakordne filtripuhastussüsteemVõimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega. Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
- Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.
Imivooliku hoiustamine seadmel
- Imivoolikut saab ruumisäästlikult hoiustada seadme ülaosas.
- Intuitiivne ja turvaline hoidmine parema- ja vasakukäelistele kasutajatele.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Fliisist filtrikott
- Kolmekordne ja äärmiselt rebenemiskindel fliis.
- Kauakestvamaks imivõimsuseks ja esmaklassiliseks tolmu eemaldamiseks
Praktiline juhtme ja lisatarvikute hoidik
- Ruumisäästlik, turvaline ja lihtsasti ligipääsetav lisatarvikute hoidik.
- Toitejuhet saab ohutult hoiustada integreeritud juhtmekonksudel.
Praktiline parkimisasend
- Imemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse eemaldamine vaevata, nt kruusaluselt.
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1300
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|300
|Vaakum (mbar)
|max. 280
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 75
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Kollane
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Eriti pikk pragude puhastamise otsik (350 mm)
- Lemmikloomade hari
- Autopuhastusotsik
- Pehmete harjastega imemispintsel
- Tugevate harjastega imemispintsel
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Lisatarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Töökoda
- Terrass
- Kelder
Lisatarvikud
