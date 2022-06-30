Ülivõimas, kuid energiasäästlik, nimivõimsus vaid 1300 vatti: WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet vee- ja tolmuimejal on 30-liitrine roostevabast terasest anum, mis on loodud vedelike hõlpsaks äraimemiseks. Integreeritud pistikupesa koos automaatse sisse/välja lülitiga võimaldab ühendada elektritööriistu. Pöördlülitit saab kasutada imemisvõimsuse reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Lameda kurdfiltri saab eemaldada ilma mustusega kokku puutumata, lihtsalt avades filtrikarbi. Veelgi enam, filtrit saab tõhusalt puhastada, vajutades filtri puhastusnuppu, taastades seeläbi täieliku imemisvõimsuse. Elektrostaatilise kaitsega eemaldatav käepide võimaldab lisatarvikuid kinnitada imemisvooliku enda külge. Sõidukite siseruumide puhastamiseks on kaasas järgmised tarvikud: auto otsik, ülipikk praootsik, pehmete ja kõvade harjastega imemisharjad ning polstriotsik lemmikloomade karvade usaldusväärseks eemaldamiseks tekstiilpindadelt. Täiendavad eelised hõlmavad asjaolu, et imemisvoolikut saab kompaktselt hoida, riputades selle seadme pea mõlemale küljele, samuti põrandaotsiku parkimisasendit.