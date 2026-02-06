Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T

Mudel WD 7 Control P S 30/6/35/T koos 2-ühes kaugjuhtimispuldiga on ideaalne (juhtmevabade) elektritööriistadega töötamiseks. Varustatud Kärcher FILT!elligence™ nutika filtrijuhtimissüsteemiga.

Uuenduslik ja võimas WD 7 Control P S 30/6/35/T on varustatud Kärcher FILT!elligence™ nutika filtrijuhtimissüsteemiga. Valgustatud LED-indikaatorid annavad märku, kui on vaja puhastada või vahetada filtrikotti või filtrit. Patenteeritud tehnoloogia abil on lamefiltri vahetus hügieeniline ja kontaktivaba. 2-ühes kaugjuhtimispult lubab seadet Bluetoothi kaudu juhtida ning vibratsioonituvastus lülitab seadme sisse koos akutööriistadega. Integreeritud pistikupesa sobib juhtmega tööriistadele ning Power Control võimaldab imemisvõimsust täpselt reguleerida. 30 l roostevabast terasest konteiner, 6 m kaabel ja 3,5 m imivoolik tagavad maksimaalse mahutavuse ja ulatuse.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T: FILT!elligence™ – intelligentne filtri kontrollsüsteem
FILT!elligence™ – intelligentne filtri kontrollsüsteem
LED-id annavad märku, kui filtrikotti või filtrit on vaja puhastada või vahetada optimaalse imemisvõimsuse ja seadme pikema eluea tagamiseks.
Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T: 2-in-1 kaugjuhtimispult
2-in-1 kaugjuhtimispult
Funktsioon 1: võimaldab märg- ja kuivtolmuimejat Bluetoothi kaudu sisse/välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispulti imivoolikul.
Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T: Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastus
Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastus
Funktsioon 2: automaatrežiimis lülitab vibratsioonituvastus märg- ja kuivtolmuimeja sisse/välja niipea, kui akutoitega tööriist käivitub või seiskub. Automaatrežiimis jätkab tolmuimeja töötamist paar sekundit pärast tööriista väljalülitamist, et eemaldada kogu jääkmustus. Tolmuvabaks tööks!
Täiendav pistikupesa juhtmega elektritööriistadele
  • Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe.
  • Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Power Control
  • Seadme imemisvõimsust saab pöördlülitiga astmeteta reguleerida (min kuni max), et kohanduda iga rakendusega.
Filtripuhastus ja patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia
  • Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
  • Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
Nõrutuskruvi
  • Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
  • Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
  • Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
  • Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Rattapidur
  • Märg- ja kuivtolmuimeja on stabiilne isegi kuni 10° kalletel.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1400
Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W) min. 100 - max. 2100
Imemisvõimsus (W) 315
Vaakum (mbar) max. 290
Õhuvoolu hulk (l/s) max. 80
Konteineri maht (l) 30
Konteineri materjal Roostevaba teras
Värviline komponent Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Must
Toitekaabel (m) 6
Nominaalne lisatarvikute laius (mm) 35
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Helirõhutase (dB(A)) 73
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 8,7
Kaal, sh pakend (kg) 13,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 3.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
  • Imemisvooliku materjal: Plastmass
  • Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 0.5 m
  • Torude nimilaius: 35 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade ühendamise adapter
  • Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
  • Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline

Seadmed

  • Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
  • 2-in-1 kaugjuhtimispult
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Filtri puhastamise funktsioon
  • Pöördlüliti (sees/väljas)
  • Võimsuse kontroll
  • Puhuri funktsioon
  • Käepideme parkimisasend seadme peal
  • Imivooliku hoiustamine seadmel
  • Väikeste asjade hoiustamiskoht
  • Mugav kolm-ühes kandesang
  • Kaablikonks
  • Parkimisasend
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Nõrutuskruvi
  • Vastupidav põrkeraud
  • Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
  • Pöörlevad rattad piduriga: 1 tk.
Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
  • Töökoda
  • Renoveerimistööd
  • Autosalongid
  • Garaaž
  • Terrass
  • Vedelikud
  • Kelder
  • Hobiruumid
  • Tuulekojad
