Vee- ja tolmuimeja WD 7 Control P S 30/6/35/T
Mudel WD 7 Control P S 30/6/35/T koos 2-ühes kaugjuhtimispuldiga on ideaalne (juhtmevabade) elektritööriistadega töötamiseks. Varustatud Kärcher FILT!elligence™ nutika filtrijuhtimissüsteemiga.
Uuenduslik ja võimas WD 7 Control P S 30/6/35/T on varustatud Kärcher FILT!elligence™ nutika filtrijuhtimissüsteemiga. Valgustatud LED-indikaatorid annavad märku, kui on vaja puhastada või vahetada filtrikotti või filtrit. Patenteeritud tehnoloogia abil on lamefiltri vahetus hügieeniline ja kontaktivaba. 2-ühes kaugjuhtimispult lubab seadet Bluetoothi kaudu juhtida ning vibratsioonituvastus lülitab seadme sisse koos akutööriistadega. Integreeritud pistikupesa sobib juhtmega tööriistadele ning Power Control võimaldab imemisvõimsust täpselt reguleerida. 30 l roostevabast terasest konteiner, 6 m kaabel ja 3,5 m imivoolik tagavad maksimaalse mahutavuse ja ulatuse.
Omadused ja tulu
FILT!elligence™ – intelligentne filtri kontrollsüsteemLED-id annavad märku, kui filtrikotti või filtrit on vaja puhastada või vahetada optimaalse imemisvõimsuse ja seadme pikema eluea tagamiseks.
2-in-1 kaugjuhtimispultFunktsioon 1: võimaldab märg- ja kuivtolmuimejat Bluetoothi kaudu sisse/välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispulti imivoolikul.
Kaks-ühes kaugjuhtimispult: automaatne vibratsioonituvastusFunktsioon 2: automaatrežiimis lülitab vibratsioonituvastus märg- ja kuivtolmuimeja sisse/välja niipea, kui akutoitega tööriist käivitub või seiskub. Automaatrežiimis jätkab tolmuimeja töötamist paar sekundit pärast tööriista väljalülitamist, et eemaldada kogu jääkmustus. Tolmuvabaks tööks!
Täiendav pistikupesa juhtmega elektritööriistadele
- Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe.
- Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.
Power Control
- Seadme imemisvõimsust saab pöördlülitiga astmeteta reguleerida (min kuni max), et kohanduda iga rakendusega.
Filtripuhastus ja patenteeritud filtri eemaldamise tehnoloogia
- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
Nõrutuskruvi
- Suurte veekoguste aja- ja energiasäästlik eemaldamine.
Praktiline puhumisfunktsioon
- Praktiline puhumisfunktsioon on abiks kõikjal, kus tolmuimemine ei ole võimalik.
- Mustuse vaevata eemaldamine (näiteks killustiku seest).
- Tundlike pindade ja keerukate esemete õrnatoimeline puhastus.
Rattapidur
- Märg- ja kuivtolmuimeja on stabiilne isegi kuni 10° kalletel.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1400
|Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imemisvõimsus (W)
|315
|Vaakum (mbar)
|max. 290
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 80
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Värviline komponent
|Seadme ülaosa Kollane Konteiner Roostevaba teras Seadme põrkeraud Must
|Toitekaabel (m)
|6
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 3.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 1 tk., 3-kihiline
Seadmed
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- 2-in-1 kaugjuhtimispult
- Kärcher FILT!elligence™
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlüliti (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Kaablikonks
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Nõrutuskruvi
- Vastupidav põrkeraud
- Rattad ilma piduriteta: 4 tk.
- Pöörlevad rattad piduriga: 1 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Autosalongid
- Garaaž
- Terrass
- Vedelikud
- Kelder
- Hobiruumid
- Tuulekojad
Lisatarvikud
