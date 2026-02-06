Uuenduslik ja võimas WD 7 Control P S 30/6/35/T on varustatud Kärcher FILT!elligence™ nutika filtrijuhtimissüsteemiga. Valgustatud LED-indikaatorid annavad märku, kui on vaja puhastada või vahetada filtrikotti või filtrit. Patenteeritud tehnoloogia abil on lamefiltri vahetus hügieeniline ja kontaktivaba. 2-ühes kaugjuhtimispult lubab seadet Bluetoothi kaudu juhtida ning vibratsioonituvastus lülitab seadme sisse koos akutööriistadega. Integreeritud pistikupesa sobib juhtmega tööriistadele ning Power Control võimaldab imemisvõimsust täpselt reguleerida. 30 l roostevabast terasest konteiner, 6 m kaabel ja 3,5 m imivoolik tagavad maksimaalse mahutavuse ja ulatuse.