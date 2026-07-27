Aknapesuotsak
Aknapesuotsak koos aurupesuriga puhastab põhjalikult klaasi, aknad või peeglid.
Koos aurupesuriga kasutades saab aknapesuotsakuga puhastab triibuvabalt ja põhjalikult kõik klaaspinnad. See muudab Kärcheri aurupesurid veelgi universaalsemaks, võimaldades puhastada põhjalikult aknaid ja peegleid.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne kummiraakel
- Klaasi, akende, peeglite triibuvaba puhastamine ning auru ja mustuse optimaalne eemaldamine.
Auru väljutusavad otsikul
- Aknaklaasi aurutatakse, mis aitab mustust eemaldada optimaalselt.
Väike ja kergekaaluline konstruktsioon
- Lihtne käsitsemine korralike puhastustulemuste saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|255 x 43 x 130
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
Lisatarvikud
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