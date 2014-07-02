Filter T/NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Plaatfilter, standard, BIA C või kuni tolmuklassini M

Plaatfilter, standard, BIA C või kuni tolmuklassini M

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Kärcher Vahtkummist filter

Vahtkummist filter

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Kärcher Põhifiltri rest

Põhifiltri rest

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele

Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele

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Kärcher Padrunfilter, standard,BIA C või kuni tolmuklassini M

Padrunfilter, standard,BIA C või kuni tolmuklassini M

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Kärcher Kilekotid

Kilekotid

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Kärcher Turvafiltri komplektid / kotid

Turvafiltri komplektid / kotid

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Kärcher Membraanfilter/ tekstiilfilter

Membraanfilter/ tekstiilfilter

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Kärcher Filterkott tekstiilist

Filterkott tekstiilist

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Kärcher Väljalaske õhufilter

Väljalaske õhufilter

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