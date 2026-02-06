Võimsaks jõudluseks: 3-kihilised fliisist filterkotid, mis on spetsiaalselt välja töötatud akutoitel töötavale märg- ja kuivatolmuimejale WD 1 Compact Battery, on väga rebenemiskindlad, eemaldavad tõhusalt tolmu ja tagavad optimaalse imemisvõime. Sobivad ideaalselt ka nõudlikele rakendustele, nt märja mustuse eemaldamise korral. Tarnekomplektis on neli kotti.