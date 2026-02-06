Filtrikott WD 1 Compact Battery
Ette nähtud akutoitel töötavale märg- ja kuivtolmuimejale WD 1 Compact Battery: 3-kihiline fliisist filterkott tagab kauakestva imemisvõime ja suurepärase tolmueemaldamise.
Võimsaks jõudluseks: 3-kihilised fliisist filterkotid, mis on spetsiaalselt välja töötatud akutoitel töötavale märg- ja kuivatolmuimejale WD 1 Compact Battery, on väga rebenemiskindlad, eemaldavad tõhusalt tolmu ja tagavad optimaalse imemisvõime. Sobivad ideaalselt ka nõudlikele rakendustele, nt märja mustuse eemaldamise korral. Tarnekomplektis on neli kotti.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri akutoitel töötavale märg- ja kuivtolmuimejale WD 1 Compact Battery
Rebenemiskindel fliismaterjal, mis sobib eriti nõudlikeks rakendusteks
3-kihiline fliismaterjal, mis eemaldab suurepäraselt tolmu ja tagab optimaalse imemisvõime
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|550 x 100 x 120
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.