Abiks allergikutele ja neile, kes armastavad puhast õhku: efektiivne HEPA filter (EN1822:1998) püüab kindlalt kinni õietolmu, seeneeosed, bakterid ja tolmulestade väljaheited. Tõhus filter püüab kindlalt kinni kõik allergeenid ja tolmu ning tagab täiusliku puhtuse. Masinast väljuv õhk on puhtam, kui ruumis olev õhk, kuna filter püüab kinni 99,9% kõigist allergiat põhjustavatest osakestest, mis on suuremad kui 0,3 µ. Ideaalne lahendus inimestele, kellel on eriti kõrged hügieeninõudmised.